Qual a diferença entre remo e canoagem nas Olimpíadas?

As Olimpíadas de Paris 2024 já começaram e, entre os esportes aquáticos, há o remo e a canoagem. Mas não se engane: os dois são modalidades diferentes. Na última Olimpíadas, Isaquias Queiroz fez história ao conquistar ouro na canoagem de velocidade no Japão. No remo, por outro lado, o Brasil ainda não conquistou nenhuma medalha.

No remo, os atletas utilizam remos para propulsionar o barco, que pode ser individual ou em equipe. As embarcações são estreitas e compridas, projetadas para velocidade. A posição dos remadores é de costas para a direção do movimento, utilizando remos fixos ao barco. As competições são divididas em provas de diferentes distâncias, geralmente em águas calmas.

Já na canoagem, os atletas utilizam uma pá (remo com lâmina em apenas uma extremidade) para mover a embarcação, que pode ser um caiaque ou uma canoa. No caiaque, o atleta fica sentado e usa uma pá dupla, enquanto na canoa, o atleta ajoelha e usa uma pá simples. As competições de canoagem são divididas em duas principais modalidades: velocidade e slalom. A primeira ocorre em águas calmas e a segunda em águas rápidas com obstáculos.

Principais diferenças entre canoagem e remo

Equipamento: No remo, utiliza-se remos fixos e barcos estreitos. Na canoagem, usa-se pá (remo) e as embarcações podem ser caiaques ou canoas.

No remo, utiliza-se remos fixos e barcos estreitos. Na canoagem, usa-se pá (remo) e as embarcações podem ser caiaques ou canoas. Posição do atleta: No remo, os atletas remam de costas para a direção do movimento. Na canoagem, os atletas ficam de frente para a direção do movimento.

No remo, os atletas remam de costas para a direção do movimento. Na canoagem, os atletas ficam de frente para a direção do movimento. Modalidades: Remo possui provas de velocidade em linha reta. Canoagem possui modalidades de velocidade e slalom.

Essas distinções fazem com que remo e canoagem sejam esportes únicos, cada um com suas próprias características e desafios nas Olimpíadas.