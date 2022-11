Seleção da Croácia: veja os jogadores convocados para a Copa

A Croácia divulgou nesta quarta-feira, 9, a lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

No Grupo F, a seleção da Croácia irá enfrentar Marrocos, Canadá e Bélgica. A estreia será contra Marrocos no dia 23 de novembro.

Jogadores da Croácia convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

Meias e atacantes: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter de Milão), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht Frankfurt) e Sucic (RB Salzburg), Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Bruno Petkovic (Dínamo Zagreb), Orsic (Dínamo Zagreb), Budimir (Osasuna) e Livaja (Hajduk);

Defensores: Vida (AEK-GRE), Lovren (Zenit), Barisic (Rangers), Juranovic (Celtic), Gvardiol (RB Leipzig), Sosa (Stuttgart), Stanisic (Bayern de Munique), Erlic (Sassuolo) e Sutalo (Dínamo Zagreb);

Goleiros: Livakovic (Dínamo Zagreb), Ivusic (Osijek) e Grbic (Atlético de Madrid).

Qual o grupo da Croácia na Copa do Mundo do Catar?

Grupo F.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

