Convocação da Argentina para a Copa do Mundo 2022; veja a lista

A Argentina divulgou neste domingo, 13, a lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

No Grupo C, a seleção da Argentina irá enfrentar Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia será contra a Arábia Saudita no dia 22 de novembro.

A seleção Argentina foi eliminada nas oitavas de final diante da França, na última Copa do Mundo. Os argentinos possuem dois títulos de copa, em 78 e 86.

Lionel Messi, o capitão da seleção argentina, eleito o melhor do mundo por seis vezes, disse em entrevista que a Copa do Mundo no Catar será, com certeza o seu último Mundial.

— Não sei se somos os grandes candidatos, mas a própria Argentina é sempre candidata pela história, pelo que significa. Mas não somos os principais favoritos — falava Messi, quando foi questionado pelo jornalista sobre se será sua última Copa do Mundo: — Sim, com certeza sim.

Messi disse ainda que está "contando os dias para a Copa do Mundo" e que se sente ansioso e nervoso com a espera até novembro. Ele também contou que o grupo chegará bem fisicamente e animado:

— Chegamos em boa hora, pela forma como tudo aconteceu. Com um grupo muito armado, muito forte. Depois, em uma Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Todos os jogos são muito difíceis. Por isso a Copa do Mundo é tão difícil e especial, nem sempre os favoritos são os que acabam vencendo ou fazendo o caminho que se esperava.

Jogadores da Argentina convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa-ING), Gerónimo Rulli (Villarreal-ESP) e Franco Armani (River Plate-ARG)

Defensores: Nahuel Molina (Atletico de Madrid-ESP), Gonzalo Montiel (Sevilla-ESP), Cristian Romero (Tottenham-ING), Germán Pezzella (Real Bétis-ESP), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Lisandro Martínez (Manchester United-ING), Marcos Acuña (Sevilla-ESP), Nicolás Tagliafico (Lyon-FRA) e Juan Foyth (Villarreal-ESP)

Meio-campistas: Rodrigo de Paul (Atletico de Madrid-ESP), Leandro Paredes (Juventus-ITA), Alexis Mac Allister (Brighton-ING), Guido Rodriguez (Real Bétis-ESP), Alejandro Gómez (Sevilla-ESP), Enzo Fernández (Benfica-POR) e Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-ALE)

Atacantes: Ángel Di Maria (Juventus-ITA), Lautaro Martínez (Internazionale-ITA), Julián Álvarez (Manchester City-ING), Nicolás González (Fiorentina-ITA), Joaquín Correa (Internazionale-ITA), Paulo Dybala (Roma-ITA) e Lionel Messi (PSG)

Qual o grupo da Argentina na Copa do Mundo do Catar?

Grupo C.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

LEIA TAMBÉM: