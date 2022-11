Convocação do Uruguai para a Copa do Mundo 2022; veja a lista

O Uruguai divulgou nesta quinta-feira, 10, a lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

No Grupo H, a seleção do Uruguai irá enfrentar Coreia do Sul, Portugal e Gana. A estreia será contra a Coreia do Sul no dia 24 de novembro.

A seleção Uruguaia foi eliminada pela campeã França nas quartas de final da última Copa do Mundo.

Os uruguaios possuem apenas dois títulos de copa

Jogadores do Uruguai convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

GOLEIROS: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray), Sebastián Sosa (Independiente)

DEFENSORES: Ronald Araújo (Barcelona), José Luis Rodríguez (Nacional) Guillermo Varela (Flamengo), Josema Giménez (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Diego Godín (Vélez Sarsfield), Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy), Matías Viña (Roma), Mathías Olivera (Napoli)

MEIO-CAMPISTAS: Matías Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Lucas Torreira (Galatasaray), Manuel Ugarte (Sporting), Facundo Pellistri (Manchester United), Nicolás De la Cruz (River Plate), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

ATACANTES: Facundo Torres (Orlando City), Darwin Núñez (Liverpool), Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia), Maximiliano Gómez (Trabzonspor) e Agustín Canobbio (Athletico-PR).

Qual o grupo do Uruguai na Copa do Mundo do Catar?

Grupo H.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

