Estes atletas de remo desistiram das Olimpíadas para prestar socorro ao Rio Grande do Sul

Alef Fontoura, Evaldo Becker e Daniel Lima trabalharam duro no resgate de famílias e animais nas enchentes do Rio Grande do Sul. Devido à gravidade da situação do sul do país, a dupla formada por Becker e Piedro Tuchtenhagen desistiu da competição e não vão mais às Olimpíadas de Paris em 2024. Eles eram campeões brasileiros e sul-americanos.

A situação fica ainda mais triste porque essa será a última edição em que a categoria double skiff peso estará na programação.

Evaldo, do Flamengo, e Piedro, do Grêmio Náutico União, se uniram a Daniel Lima, também do Grêmio, e Alef Fontoura, do Pinheiros, para ajudar nas buscas por pessoas ilhadas. Eles trabalhavam como voluntário na sede do Grêmio Náutico.