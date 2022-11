Seleção da Espanha: veja jogadores convocados para Copa

A Espanha divulgou nesta sexta-feira, 11, a lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

No Grupo E, a seleção da Espanha irá enfrentar Costa Rica, Alemanha e Japão. A estreia será contra a Costa Rica, no dia 23 de novembro.

A seleção espanhola foi eliminada pela Rússia na última Copa do Mundo, perdendo nos pênaltis na fase de oitavas de final.

Os espanhóis possuem apenas um título conquistado em 2010.

Jogadores da Espanha convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

Goleiros: Unai Simón, Robert Sánchez e David Raya;

Defensores: Dani Carvajal, César Azpilicueta, Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba e José Gayà;

Meio-campistas: Sergio Busquets, Rodrigo, Pablo Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri González e Koke;

Atacantes: Ferrán Torres, Nico Williams, Yeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo e Ansu Fati.

Qual o grupo da Espanha na Copa do Mundo do Catar?

Grupo E.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

LEIA TAMBÉM: