Os planos da Voz dos Oceanos, a nova aventura da família Schurmann para livrar os mares de plásticos

Nos últimos dias, a Voz dos Oceanos, instituição criada pela família de navegadores Schurmann, terminou uma expedição pela costa brasileira que saiu de Itajaí, em Santa Catarina, em direção à Belém, no Pará.

A viagem de 10 mil quilômetros com três mulheres cientistas mulheres e uma diretora de fotografia foi a primeira na história sem a presença de um membro da família Schurmann.

“A família continua, ela é o pilar que dá a catapulta para a Voz, mas a Voz é algo maior do que nós”, diz David Schurmann, cineasta e CEO das empresas da família. “As pessoas estão realmente abraçando e como Voz dos Oceanos, não só como família Schurmann”.

Idealizado em 2016, a Voz dos Oceanos saiu do papel há 3 anos e tem a ambição de ser uma ONG nascida no Brasil que leva conscientização sobre os oceanos e o impacto do lixo por todo o mundo.

O impulso para a Voz dos Oceanos

A inspiração veio de longe: o chamado “Ponto Nemo”. Localizado no Pacífico Sul, o local é o mais remoto e distante de qualquer terra firme em nosso planeta. As pessoas mais próximas estão a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), não na terra.

Mas, assim como visto todos os dias nas grandes cidades, o lixo também está lá, carregado por correntes marítimas. Há 20 anos, o casal Vilfredo e Heloísa Schurmann, acompanhado dos filhos, ficou incrédulo quando pisou naquele ambiente. Ao longo dos anos, aquele tipo de cena seria cada vez mais recorrente.

“Teve um momento de virada de chave mesmo, que foi numa ilha perto de Papua Nova Guiné, no sudeste asiático. Ali tem muitas populações próximas, mas a ilha era não habitável e tinha 150 metros de praia. Nós tiramos 30 sacos grandes de lixo”, conta Schurmann.

Um registro postado nas redes sociais viralizou pelo mundo e foi acompanhado por uma pergunta: o que vocês fazer sobre isso? A Voz surgiu como resposta. O instituto financia expedições e investe em ações que combinam ciência, educação, arte e inspiração para levar conhecimento sobre o ecossistema marinho e o impacto dos desequilíbrios nesse ambiente para as nossas vidas. E ainda, dá visibilidade a projetos tocados por ONGs em vários cantos do país.

A vitória na categoria Novatas

Para tocar os projetos, recorre a patrocínios de marcas como Corona, Sabesp e Faber-Castell e de licenciamentos com empresas como a joalheria Julio Okubo. Juntos, as duas modalidades são as principais fontes para geração de caixa.

A iniciativa registrou o maior crescimento na categoria Novatas no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024, com uma receita líquida operacional de 2,3 milhões de reais e crescimento de 1.062.569,46% em relação ao ano anterior.

Em outra frente, a Voz tem investido em lançar eventos, como a exposição Voz dos Oceanos, que começa neste domingo, 28, e vai até 20 de agosto no JK Iguatemi, em São Paulo. O projeto é um uma viagem imersiva, que usa de recursos tecnológicos e audiovisuais, para transportar os visitantes pelo universo dos mares.

O futuro nos oceanos

O ‘passeio’, com 9 nove fases, dura 90 minutos e parte de uma réplica da proa do veleiro Kat, embarcação sustentável dos Schurmann em suas mais recentes viagens, entre elas a expedição Voz dos Oceanos. “É uma exposição completamente imersiva, interativa, com arte, para as pessoas mergulharem nos oceanos”, diz Schurmann.

Para ampliar essas vozes, a ambição de Schurmann é estruturar um fundo misto, reunindo doações e capital investidor. “Com isso, não só o investidor pode ter um resultado, mas a Voz dos Oceanos se torna sócia dessas startups e passa a ter uma renda.Isso é um modelo que eu vi acontecer nas florestas, alguns fundos foram criados para isso e tem dado certo”, afirma.

O projeto deve ser estruturado com a participação de outro membro da família Schurmann, o Pierre, um dos sócios-fundadores da Bossa Invest (ex-Bossa Nova) e CEO da Nuvini, empresa de software que fez IPO na Nasdaq no ano passado.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual. O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023.

A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 e 600 milhões de reais. Após uma análise detalhada das demonstrações contábeis das empresas inscritas, a edição de 2024 do ranking foi lançada no dia 24 de julho.

São 371 empresas de 23 estados brasileiros que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura completa do evento de lançamento da edição 2024.