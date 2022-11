Convocação da Holanda para a Copa do Mundo 2022; veja a lista

A Holanda divulgou nesta sexta-feira, 11, a lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

No Grupo A, a seleção da Holanda irá enfrentar Senegal, Equador e Catar, time da casa. A estreia será contra Senegal no dia 21 de novembro.

A seleção holandesa retorna a Copa do Mundo, após ficar de fora da Russia em 2018. Os holandeses buscam seu primeiro título da competição.

Jogadores da Holanda convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

GOLEIROS: Justin Bijlow (Feyenoord-HOL), Remko Pasveer (Ajax-HOL), Andries Noppert (Heerenveen-HOL)

DEFENSORES: Daley Blind (Ajax-HOL); Stefan de Vrij (Inter de Milão-ITA); Virgil van Dijk (Liverpool-ING), Matthijs de Ligt (Bayern de Munique-ALE), Denzel Dumfries (Inter de Milão-ITA), Nathan Aké (Manchester City-ING), Jurriën Timber (Ajax-HOL), Tyrell Malacia (Manchester United-ING), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen-ALE)

MEIO-CAMPISTAS: Frenkie de Jong (Barcelona-ESP), Steven Berghuis (Ajax-HOL), Davy Klaassen (Ajax-HOL), Marten de Roon (Atalanta-ITA), Teun Koopmeiners (Atalanta-ITA), Kenneth Taylor (Ajax-HOL), Xavi Simons (PSV Eindhoven-HOL)

ATACANTES: Memphis Depay (Barcelona-ESP), Luuk de Jong (PSV Eindhoven-HOL), Steven Bergwijn (Ajax-HOL), Vincent Janssen (Royal Antwerp-BEL), Wout Weghorst (Besiktas-TUR), Cody Gakpo (PSV Eindhoven-HOL), Noa Lang (Club Brugge-BEL)

Qual o grupo da Holanda na Copa do Mundo do Catar?

Grupo A.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

