Seleção da Bélgica: veja jogadores convocados para Copa

A Bélgica divulgou nesta quinta-feira, 10, a lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo 2022.

No Grupo F, a seleção da Bélgica irá enfrentar Canadá, Marrocos e Croácia. A estreia será contra o Canadá, no dia 23 de novembro.

A Bélgica foi a terceira colocada da última Copa do Mundo, vencendo a Inglaterra na disputa. A equipe também eliminou o Brasil, com o placar de 2 a 1 nas quartas de final.

Jogadores da Bélgica convocados para Copa do Mundo

Os jogadores escalonados para a Copa do Mundo de 2022 são:

GOLEIROS: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Simon Mignolet (Club Brugge).

DEFENSORES: Toby Alderweireld (Antwerp), Zeno Debast (Anderletch), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Vertonghen (Anderletch), Timothy Castagne (Leicester) e Meunier (Borussia Dortmund).

MEIO-CAMPISTAS: Yannick Carrasco (Atlético de Madrid), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Leander Dendoncker (Aston Villa), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Leicester), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Hans Vanaken (Club Brugge), De Ketelaere (Milan), Jérémy Doku (Rennes) e Eden Hazard (Real Madrid).

ATACANTES: Leandro Trossard (Brighton), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Michy Batshuayi (Fenerbahçe) e Romelu Lukaku (Inter de Milão).

Qual o grupo da xxx na Copa do Mundo do Catar?

Grupo F.

Que dia começa a Copa do Mundo 2022

A Copa do Mundo do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. O Mundial será disputado no final do ano por conta das altas temperaturas no Catar.

A partida de abertura será entre o Catar, país anfitrião, e o Equador, no Estádio Al Khor, às 13h no horário de Brasília.

No dia seguinte, Senegal encara a Holanda, a Inglaterra enfrenta o Irã e EUA enfrenta o País de Gales. O Brasil, no Grupo G, estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro.

LEIA TAMBÉM: