CNC: Copa deve gerar R$ 864,49 milhões a bares e restaurantes

A Copa do Mundo de Futebol, que começa no dia 20, deve injetar R$ 864,49 milhões no faturamento de bares e restaurantes brasileiros, segundo estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Se confirmado, o montante representará um aumento de 8,3% em relação ao campeonato mundial disputado na Rússia, em 2018, já descontada a inflação do período. Em relação à Copa realizada no Brasil, em 2014, o faturamento previsto ainda é 2,6% menor.

Como consequência do maior movimento, o setor deve abrir 7,7 mil vagas de trabalho temporárias, calculou o economista Fabio Bentes, responsável pelo estudo da CNC. Ele estima que o salário médio de admissão de funcionários seja de R$ 1,5 mil. Nas edições do mundial em 2014 e em 2018, os salários médios de admissão foram de R$ 920 e R$ 1,2 mil, respectivamente.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Vagas para garçons e auxiliares devem responder pela maioria das oportunidades temporárias, o equivalente a 23,4% dos novos empregos previstos. Outros 15,6% dos postos seriam para a função de cozinheiro e 15% para atendentes de lanchonete.

Segundo a CNC, o faturamento de bares e restaurantes costuma crescer 2,52% nos meses de Copa do Mundo.

"Além disso, o fato de que o campeonato será disputado no período de pagamento da primeira parcela do 13º salário favorece a expansão dos gastos neste ano", apontou o estudo.

LEIA TAMBÉM:

As convocações das Seleções para a Copa do Mundo 2022 do Catar

Convocação da Sérvia para Copa do Mundo 2022; veja a lista