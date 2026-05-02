Arsenal x Fulham: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Gabriel Magalhães, do Arsenal: veja onde assistir ao jogo deste sábado, 3
Publicado em 2 de maio de 2026 às 06h32.
Arsenal e Fulham se enfrentam neste sábado, 2, pela 35ª rodada da Premier League. O duelo, no Emirates Stadium, acontece às 13h30 (de Brasília).
O Arsenal tenta se manter na liderança do campeonato. O time chega para a partida após o empate, em 1 a 1, com o Atlético de Madrid, no jogo de ida da semifinal da Champions League.
Já o Fulham, no último fim de semana, venceu, por 1 a 0, o Aston Villa.
O jogo será transmitido pela ESPN e pelo Disney+.
Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Arroz; Saka, Gyokeres, Eze.
Técnico: Mikel Arteta
Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.
Técnico: Marco Silva.