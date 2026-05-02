Arsenal x Fulham: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

O Arsenal tenta se manter na liderança do campeonato

Gabriel Magalhães, do Arsenal: veja onde assistir ao jogo deste sábado, 3 (David Price/Arsenal FC/Getty Images)

Carolina Ingizza
Publicado em 2 de maio de 2026 às 06h32.

Arsenal e Fulham se enfrentam neste sábado, 2, pela 35ª rodada da Premier League. O duelo, no Emirates Stadium, acontece às 13h30 (de Brasília).

O Arsenal tenta se manter na liderança do campeonato. O time chega para a partida após o empate, em 1 a 1, com o Atlético de Madrid, no jogo de ida da semifinal da Champions League.

Já o Fulham, no último fim de semana, venceu, por 1 a 0, o Aston Villa.

Que horas assistir à Arsenal x Fulham?

A partida acontece às 13h30, do horário de Brasília, neste sábado, 2.

Onde assistir à Arsenal x Fulham?

O jogo será transmitido pela ESPN e pelo Disney+.

Prováveis escalações

Arsenal

Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Arroz; Saka, Gyokeres, Eze.

Técnico: Mikel Arteta

Fulham

Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.

Técnico: Marco Silva.

 

