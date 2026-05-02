Esporte

Cruzeiro x Atlético-MG: que horas e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Dois pontos separam os rivais na tabela do Brasileirão

Matheus Pereira, do Cruzeiro: time enfrenta o Atlético-MG neste sábado ((Foto de Pedro Vilela/Getty Images) )

Matheus Pereira, do Cruzeiro: time enfrenta o Atlético-MG neste sábado ((Foto de Pedro Vilela/Getty Images) )

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07h04.

Cruzeiro e Atlético-MG vão se enfrentar neste sábado, 2, no Mineirão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 21h (horário de Brasília).

Dois pontos separam os rivais mineiros na tabela do Brasileirão.

O jogo marca o reencontro dos times após a confusão que resultou na expulsão de 23 jogadores na final do Campeonato Mineiro.

Como chegam Cruzeiro e Atlético-MG?

Vindo de três vitórias consecutivas na competição, o Cruzeiro está na 12ª posição na tabela, com 16 pontos.

Já o Atlético Mineiro vem de três derrotas seguidas e ocupa a 15º colocação na tabela, com 14 pontos.

Que horas assistir à Cruzeiro e Atlético-MG?

A partida acontece às 21h, do horário de Brasília, neste sábado, 2.

Onde assistir à Cruzeiro e Atlético-MG?

O jogo será transmitido no Sportv e no Premiere.

Prováveis escalações

Cruzeiro

Otávio (Matheus Cunha); Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Atlético-MG

Everson; Preciado, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Cuello e Casierra.

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