Esporte

Champions League: além de Vini Jr., quem são os jogadores brasileiros da competição?

Com 50 jogadores em 29 equipes, brasileiros se reúnem na competição europeia

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Estagiária de jornalismo

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12h19.

A UEFA Champions League 2025/26, que reúne as melhores equipes do futebol europeu, tem grande quantidade de jogadores brasileiros espalhados pelos clubes.

Enquanto o destaque vai para os nomes mais consolidados, como Vinícius Jr., do Real Madrid, e o trio de craques brasileiros da equipe merengue (Éder Militão, Rodrygo e Vinícius Jr.), a competição também revela mais talentos do Brasil.

Ao todo, 50 jogadores brasileiros estão presentes em 29 equipes.

Nomes consagrados 

Além do trio do Real Madrid, a Champions League também é palco para alguns dos maiores nomes do futebol brasileiro.

No PSG, o zagueiro Marquinhos continua sua trajetória, enquanto o jovem Beraldo, também defensor, se destaca em sua primeira temporada europeia.

Outros integrantes da Seleção Brasileira como o goleiro Alisson (Liverpool), o volante Bruno Guimarães (Newcastle) e os atacantes Richarlison (Tottenham) e Raphinha (Barcelona) fazem parte do elenco de atletas que representam o Brasil no torneio.

No entanto, além dos conhecidos, a competição também revela "surpresas". O goleiro Kauã Santos (Eintracht Frankfurt), o zagueiro Mauro Júnior (PSV) e o lateral-direito Arthur (Bayer Leverkusen) são alguns dos nomes.

Lista Completa de brasileiros na Champions League 2025/26

Abaixo, confira todos os jogadores brasileiros que participam da UEFA Champions League 2025/26:

  1. Alisson (goleiro, Liverpool)

  2. Alisson Santos (atacante, Sporting)

  3. Anderson (atacante, Pafos)

  4. Andrey Santos (volante, Chelsea)

  5. Arthur (lateral-direito, Bayer Leverkusen)

  6. Beraldo (zagueiro, PSG)

  7. Bremer (zagueiro, Juventus)

  8. Bruno (atacante, Pafos)

  9. Bruno Guimarães (volante, Newcastle)

  10. Bruno Ramos (zagueiro, Sporting)

  11. Caio Henrique (lateral-esquerdo, Monaco)

  12. Carlos Augusto (lateral-esquerdo, Inter de Milão)

  13. Dani Bolt (lateral-direito, Qarabag)

  14. David Luiz (zagueiro, Pafos)

  15. David Neres (atacante, Napoli)

  16. Éder Militão (zagueiro, Real Madrid)

  17. Éderson (volante, Atalanta)

  18. Edmilson (atacante, Kairat Almaty)

  19. Estêvão (atacante, Chelsea)

  20. Gabriel Magalhães (zagueiro, Arsenal)

  21. Gabriel Pereira (zagueiro, Copenhagen)

  22. Gabriel Sara (meia, Galatasaray)

  23. Guilherme Smith (atacante, Union Saint-Gilloise)

  24. Igor Paixão (atacante, Olympique de Marselha)

  25. Jajá (atacante, Pafos)

  26. João Pedro (atacante, Chelsea)

  27. Joelinton (volante, Newcastle)

  28. Juan Jesus (zagueiro, Napoli)

  29. Kady (atacante, Qarabag)

  30. Kauã Santos (goleiro, Eintracht Frankfurt)

  31. Lucas Rosa (zagueiro, Ajax)

  32. Luis Henrique (atacante, Inter de Milão)

  33. Luiz Júnior (goleiro, Villarreal)

  34. Marquinhos (zagueiro, PSG)

  35. Martinelli (atacante, Arsenal)

  36. Matheus Reis (lateral-esquerdo, Sporting)

  37. Matheus Silva (lateral-direito, Qarabag)

  38. Mauro Júnior (zagueiro, PSV)

  39. Pedro Bicalho (meia, Qarabag)

  40. Raphinha (atacante, Barcelona)

  41. Rayan Lucas (meia, Sporting)

  42. Ricardinho (atacante, Kairat Almaty)

  43. Richarlison (atacante, Tottenham)

  44. Robert (meia, Copenhagen)

  45. Rodrygo (atacante, Real Madrid)

  46. Rodinei (lateral-direito, Olympiacos)

  47. Savinho (atacante, Manchester City)

  48. Vanderson (lateral-direito, Monaco)

  49. Vinícius Jr. (atacante, Real Madrid)

  50. Yan Couto (lateral-direito, Borussia Dortmund)

Onde assistir aos jogos da Champions League?

A exibição dos jogos será feita pela HBO Max.

Acompanhe tudo sobre:Champions LeagueEuropaFutebol europeuJogadores de futebol

Mais de Esporte

Champions League: HBO Max lança opção de tela com quatro jogos simultâneos e narração personalizada

Bahia x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Jogos de hoje, segunda-feira, 15 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Brasil

Brasil cai duas posições e fica em 52º lugar no Índice Global de Inovação 2025

Economia

Correios inspira cuidados e questão precisa ser enfrentada rapidamente, diz Haddad

Tecnologia

Nem toda obesidade traz risco: estudo revela genes que permitem ser obeso e metabolicamente saudável

Future of Money

Bitcoin vai valer US$ 1 milhão e gerar 'disrupção' do ouro, dizem gêmeos Winklevoss