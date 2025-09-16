Champions League: além de Vini Jr., quem são os jogadores brasileiros da competição?

Estagiária de jornalismo
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12h19.
A UEFA Champions League 2025/26, que reúne as melhores equipes do futebol europeu, tem grande quantidade de jogadores brasileiros espalhados pelos clubes.
Enquanto o destaque vai para os nomes mais consolidados, como Vinícius Jr., do Real Madrid, e o trio de craques brasileiros da equipe merengue (Éder Militão, Rodrygo e Vinícius Jr.), a competição também revela mais talentos do Brasil.
Ao todo, 50 jogadores brasileiros estão presentes em 29 equipes.
Além do trio do Real Madrid, a Champions League também é palco para alguns dos maiores nomes do futebol brasileiro.
No PSG, o zagueiro Marquinhos continua sua trajetória, enquanto o jovem Beraldo, também defensor, se destaca em sua primeira temporada europeia.
Outros integrantes da Seleção Brasileira como o goleiro Alisson (Liverpool), o volante Bruno Guimarães (Newcastle) e os atacantes Richarlison (Tottenham) e Raphinha (Barcelona) fazem parte do elenco de atletas que representam o Brasil no torneio.
No entanto, além dos conhecidos, a competição também revela "surpresas". O goleiro Kauã Santos (Eintracht Frankfurt), o zagueiro Mauro Júnior (PSV) e o lateral-direito Arthur (Bayer Leverkusen) são alguns dos nomes.
Abaixo, confira todos os jogadores brasileiros que participam da UEFA Champions League 2025/26:
Alisson (goleiro, Liverpool)
Alisson Santos (atacante, Sporting)
Anderson (atacante, Pafos)
Andrey Santos (volante, Chelsea)
Arthur (lateral-direito, Bayer Leverkusen)
Beraldo (zagueiro, PSG)
Bremer (zagueiro, Juventus)
Bruno (atacante, Pafos)
Bruno Guimarães (volante, Newcastle)
Bruno Ramos (zagueiro, Sporting)
Caio Henrique (lateral-esquerdo, Monaco)
Carlos Augusto (lateral-esquerdo, Inter de Milão)
Dani Bolt (lateral-direito, Qarabag)
David Luiz (zagueiro, Pafos)
David Neres (atacante, Napoli)
Éder Militão (zagueiro, Real Madrid)
Éderson (volante, Atalanta)
Edmilson (atacante, Kairat Almaty)
Estêvão (atacante, Chelsea)
Gabriel Magalhães (zagueiro, Arsenal)
Gabriel Pereira (zagueiro, Copenhagen)
Gabriel Sara (meia, Galatasaray)
Guilherme Smith (atacante, Union Saint-Gilloise)
Igor Paixão (atacante, Olympique de Marselha)
Jajá (atacante, Pafos)
João Pedro (atacante, Chelsea)
Joelinton (volante, Newcastle)
Juan Jesus (zagueiro, Napoli)
Kady (atacante, Qarabag)
Kauã Santos (goleiro, Eintracht Frankfurt)
Lucas Rosa (zagueiro, Ajax)
Luis Henrique (atacante, Inter de Milão)
Luiz Júnior (goleiro, Villarreal)
Marquinhos (zagueiro, PSG)
Martinelli (atacante, Arsenal)
Matheus Reis (lateral-esquerdo, Sporting)
Matheus Silva (lateral-direito, Qarabag)
Mauro Júnior (zagueiro, PSV)
Pedro Bicalho (meia, Qarabag)
Raphinha (atacante, Barcelona)
Rayan Lucas (meia, Sporting)
Ricardinho (atacante, Kairat Almaty)
Richarlison (atacante, Tottenham)
Robert (meia, Copenhagen)
Rodrygo (atacante, Real Madrid)
Rodinei (lateral-direito, Olympiacos)
Savinho (atacante, Manchester City)
Vanderson (lateral-direito, Monaco)
Vinícius Jr. (atacante, Real Madrid)
Yan Couto (lateral-direito, Borussia Dortmund)
A exibição dos jogos será feita pela HBO Max.