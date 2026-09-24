RESUMO ＋ Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (24) aponta empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno para a Presidência da República. O senador aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o atual presidente registra 44%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento também simulou cenários contra outros possíveis adversários, com empates técnicos diante de Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante).

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados em um eventual segundo turno, segundo o levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 24.

O parlamentar pontua com 45% das intenções de voto, enquanto o petista marca 44% no cenário estimulado. Os votos em branco e nulos somam 8%, e 3% não sabem ou não responderam.

Ao analisar a série histórica contra o candidato do PL, Lula manteve seu percentual nas últimas rodadas. Na pesquisa do início de setembro, ambos marcavam 44%.

Nessa rodada, Flávio Bolsonaro oscilou positivamente um ponto, alcançando 45% e mantendo a configuração de empate técnico dentro da margem de erro. Os brancos e nulos variaram de 9% para 8%.

No cenário de primeiro turno, o petista aparece com 41% contra 37% do senador do PL, o que configura um empate técnico no limite da margem de erro.

Lula empata com Caiado e Cury

A pesquisa também simulou o desempenho do atual presidente contra outros possíveis adversários. Há um novo empate técnico exato quando Lula marca 44% e Ronaldo Caiado (PSD) atinge 44%.

Em disputa contra o escritor Augusto Cury (Avante), com 43%, o petista também atinge 44%, configurando mais um cenário de empate técnico.

Quando o adversário é o ex-governador de Minas Gerais, Lula tem 45% contra 39% de Zema (Novo), garantindo vantagem fora da margem de erro. Por fim, no embate contra Renan Santos (Missão), o petista lidera com 44%, enquanto o adversário registra 38% das intenções de voto no cenário estimulado.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro de 2026, por meio de ligações telefônicas e disparos de mensagens virtuais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não informado no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04202/2026.