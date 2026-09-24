(Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 07h10.
Última atualização em 24 de setembro de 2026 às 07h24.
Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (24) aponta empate técnico entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno para a Presidência da República. O senador aparece com 45% das intenções de voto, enquanto o atual presidente registra 44%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento também simulou cenários contra outros possíveis adversários, com empates técnicos diante de Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante).
O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados em um eventual segundo turno, segundo o levantamento do instituto Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 24.
O parlamentar pontua com 45% das intenções de voto, enquanto o petista marca 44% no cenário estimulado. Os votos em branco e nulos somam 8%, e 3% não sabem ou não responderam.
Ao analisar a série histórica contra o candidato do PL, Lula manteve seu percentual nas últimas rodadas. Na pesquisa do início de setembro, ambos marcavam 44%.
Nessa rodada, Flávio Bolsonaro oscilou positivamente um ponto, alcançando 45% e mantendo a configuração de empate técnico dentro da margem de erro. Os brancos e nulos variaram de 9% para 8%.
No cenário de primeiro turno, o petista aparece com 41% contra 37% do senador do PL, o que configura um empate técnico no limite da margem de erro.
A pesquisa também simulou o desempenho do atual presidente contra outros possíveis adversários. Há um novo empate técnico exato quando Lula marca 44% e Ronaldo Caiado (PSD) atinge 44%.
Em disputa contra o escritor Augusto Cury (Avante), com 43%, o petista também atinge 44%, configurando mais um cenário de empate técnico.
Quando o adversário é o ex-governador de Minas Gerais, Lula tem 45% contra 39% de Zema (Novo), garantindo vantagem fora da margem de erro. Por fim, no embate contra Renan Santos (Missão), o petista lidera com 44%, enquanto o adversário registra 38% das intenções de voto no cenário estimulado.
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro de 2026, por meio de ligações telefônicas e disparos de mensagens virtuais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por contratante não informado no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04202/2026.
O levantamento Real Time Big Data mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% em um cenário estimulado de segundo turno.
Sim. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, a diferença de um ponto entre Flávio Bolsonaro e Lula está dentro do limite da margem, configurando empate técnico.
Na pesquisa anterior do início de setembro, Lula e Flávio Bolsonaro apareciam com 44% cada. Nesta rodada, Lula manteve o percentual, enquanto Flávio Bolsonaro oscilou positivamente um ponto, chegando a 45%.
Sim. O levantamento simulou cenários contra Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).
Lula aparece com 44% contra 44% de Ronaldo Caiado e com 44% contra 43% de Augusto Cury, ambos dentro de empate técnico. Contra Romeu Zema, o petista registra 45% contra 39%. Diante de Renan Santos, Lula tem 44% contra 38%.
A pesquisa entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro de 2026, por meio de ligações telefônicas e disparos de mensagens virtuais. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-04202/2026.