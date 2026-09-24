Programa que conecta startups a investidores faz empresas crescerem mais de 400% em faturamento

RESUMO: Em cinco anos, o Programa Ebulição, iniciativa para startups do instituto de inovação Instituto Caldeira, já apoiou mais de 160 empresas, que registraram alta média superior a 400% no faturamento durante a jornada, segundo o Caldeira. Entre os casos está a healthtech Clínica Experts, cuja receita subiu de R$ 1,5 milhão em 2023 para R$ 11,3 milhões em 2025.

Porto Alegre recebe nesta semana o Semana Caldeira, evento que reúne empreendedores, executivos e investidores para discutir inovação e novos negócios no Instituto Caldeira. Este mesmo local é casa de um grande movimento do ecossistema gaúcho que tenta resolver um desafio comum entre startups: transformar crescimento inicial em escala.

O Programa Ebulição já apoiou mais de 160 empresas e, segundo o Caldeira, as participantes registraram aumento médio superior a 400% no faturamento ao longo da jornada.

O programa atua em uma fase específica das startups: quando a empresa já encontrou um mercado, mas precisa estruturar processos, ampliar conexões e se preparar para crescer. A proposta combina desenvolvimento de empreendedores, aproximação com grandes empresas, mentores e investidores.

“A trajetória começa com startups em fase de tração e amadurece para uma jornada mais orientada a desafios concretos de crescimento, eficiência e inteligência artificial”, afirma Liliane Basso, gerente de Produto e Programação do Instituto Caldeira.

Liliane Basso, gerente de Produto e Programação do Instituto Caldeira: programa combina desenvolvimento, acesso a mercado e capital para apoiar startups em expansão. (Instituto Caldeira/Divulgação)

Como o programa ajuda startups a sair da operação e chegar à escala

Para muitas startups, o desafio deixa de ser criar um produto e passa a ser construir uma empresa. É nessa etapa que entram mentorias, conexões comerciais e preparação para captação.

Ao longo de cinco anos, o programa acumulou mais de 500 conexões qualificadas entre startups, investidores, mentores e empresas, além de uma avaliação média de 9,7 pelos participantes.

A partir da nona edição, a iniciativa passou a incorporar inteligência artificial como um dos principais focos da jornada, acompanhando uma mudança no perfil das empresas de tecnologia. A ideia é ajudar startups a aplicar IA em eficiência operacional, desenvolvimento de produtos e novos modelos de negócio.

O tema também aparece como uma das discussões centrais da Semana Caldeira, que neste ano reúne 15 palcos, 130 painéis e mais de 300 palestrantes em Porto Alegre. O evento, realizado pelo Instituto Caldeira, espera receber entre 14 mil e 15 mil pessoas durante cinco dias.

Como uma healthtech do interior transformou conexões em crescimento

Um dos exemplos do impacto da jornada é a Clínica Experts, startup de Lajeado (RS) que desenvolve soluções de gestão para clínicas e consultórios de saúde. A empresa nasceu em 2015, a partir de uma operação de educação para profissionais da saúde estética, quando o fundador Tiago Mário percebeu que muitos profissionais tinham conhecimento técnico, mas dificuldade para administrar seus negócios.

A transformação em uma empresa de tecnologia começou em 2019, com o desenvolvimento de uma agenda digital. Durante a pandemia, a ferramenta foi liberada para a base de alunos da empresa e recebeu 3,5 mil cadastros no primeiro dia e mais 1,5 mil na sequência.

A partir dali, o produto evoluiu para uma plataforma de gestão. Em 2023, a empresa atendia cerca de 850 clínicas. Três anos depois, chegou a aproximadamente 8,5 mil clientes.

O faturamento saiu de R$ 1,5 milhão em 2023 para R$ 11,3 milhões em 2025, com projeção de alcançar R$ 30 milhões em 2026.

Tiago Mário, CEO da Clínica Experts: empresa transformou uma operação de educação em uma healthtech de gestão de clínicas com receita projetada de R$ 30 milhões em 2026. (Clínica Expert/Divulgação)

O que mudou quando a startup entrou no ecossistema de inovação

Antes de participar do programa, a Clínica Experts vinha de uma trajetória mais próxima do empreendedorismo tradicional. O fundador afirma que a aproximação com o ecossistema ajudou a empresa a entender como operar uma companhia de tecnologia, estruturar um pitch e conversar com investidores.

“Foi um divisor de águas porque a gente conseguiu conversar com muitos empreendedores que já tinham traçado a jornada que queríamos traçar naquele momento. O programa nos ensinou como transitar por esse meio de startup, como demonstrar resultado e ajustar o pitch para captar investimento”, afirma Tiago Mário.

A empresa passou de R$ 1,5 milhão para R$ 4,5 milhões de faturamento durante a jornada. O destaque no programa também ajudou a ampliar a exposição da empresa e abrir conversas com fundos.

A conexão feita no ecossistema levou ao primeiro investimento institucional da companhia. Em 2025, a Clínica Experts recebeu R$ 5 milhões do Criatec 4, fundo gerido por Crescera e Triaxis.

Como a startup pretende usar capital para disputar um mercado maior

O aporte acelerou principalmente duas frentes: contratação de equipe e desenvolvimento de produto. A empresa saiu de cerca de 55 funcionários no fim de 2025 para 140 profissionais.

Uma das apostas é o CliniPago, vertical financeira que pretende integrar pagamentos, recebimentos e conciliação dentro da plataforma. A ideia surgiu de uma dificuldade recorrente dos clientes: clínicas que recebem por diferentes meios e têm dificuldade para acompanhar o fluxo financeiro.

Outra frente é a inteligência artificial. A empresa desenvolve a Anna, uma agente de IA voltada para tarefas administrativas e operacionais. O objetivo é reduzir o tempo gasto pelos profissionais de saúde em atividades que não estão diretamente ligadas ao atendimento.

Para o futuro, a companhia prepara uma nova rodada de investimento, com foco em crédito para clínicas e inteligência artificial aplicada à operação.