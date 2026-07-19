Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo de 2026 já teve 15 trocas de técnicos; veja quem deixou o cargo

Com demissões, pedidos de saída e despedidas programadas, 15 seleções terão novos técnicos após o Mundial de 2026

Didier Deschamps se despediu da seleção francesa após 14 anos no comando e ampliou a lista de mudanças de técnicos na Copa de 2026. (AFP)

Didier Deschamps se despediu da seleção francesa após 14 anos no comando e ampliou a lista de mudanças de técnicos na Copa de 2026. (AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 15h24.

A saída de Didier Deschamps do comando da França elevou para 15 o número de seleções que trocarão de treinador após a Copa do Mundo de 2026.

O técnico francês, campeão mundial como jogador em 1998 e como treinador em 2018, anunciou sua despedida depois da derrota para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar do torneio.

Após 14 anos à frente dos Bleus, Deschamps encerrou um dos ciclos mais longevos entre as principais seleções do futebol mundial. A despedida ocorreu neste sábado, 18, quando a França foi derrotada por 6 a 4 pela Inglaterra.

Quem deixou o cargo após a Copa de 2026

As mudanças começaram ainda durante a fase de grupos. O franco-tunisiano Sabri Lamouchi foi o primeiro treinador a perder o cargo, após a derrota da Tunísia para a Suécia na estreia.

Também deixaram seus cargos depois da eliminação na primeira fase Miroslav Koubek (República Tcheca), Steve Clarke (Escócia), Hong Myung-bo (Coreia do Sul) e Marcelo Bielsa (Uruguai), que pediram demissão após o fim da participação de suas seleções.

Nas fases seguintes, Sebastián Beccacece (Equador), Ronald Koeman (Holanda) e Julian Nagelsmann (Alemanha) também encerraram seus trabalhos depois das eliminações nos 16-avos de final.

Javier Aguirre deixou o comando do México conforme planejamento anunciado antes do Mundial, enquanto Carlos Queiroz (Gana) e Roberto Martínez (Portugal) saíram após as oitavas de final.

Completam a lista Jamal Sellami, que rescindiu contrato com a Jordânia após a eliminação na fase de grupos, Zlatko Dalić, que deixou a Croácia depois da derrota para Portugal nos 16-avos, e Pape Thiaw, demitido pela seleção de Senegal após a eliminação diante da Bélgica.

*Com EFE

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