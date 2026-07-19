Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja a escalação da Argentina para a final da Copa do Mundo

Time tem três mudanças em relação ao que enfrentou a França na final de 2022

Messi e De Paul chegam ao MetLife Stadium para a decisão da Copa (Omar Alonso/EFE)

Messi e De Paul chegam ao MetLife Stadium para a decisão da Copa (Omar Alonso/EFE)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 15h21.

Última atualização em 19 de julho de 2026 às 15h27.

A Argentina está definida para a final da Copa do Mundo de 2026. Em relação à equipe que iniciou a decisão contra a França, no Mundial de 2022, a Albiceleste terá três mudanças: Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel e Nico González começam entre os titulares.

Em relação ao último jogo contra a Inglaterra, Molina, Simeone e Paredes deixam o time para as entradas de Montiel, De Paul e Nico González.

Confira a escalação para o confronto com a Espanha:

Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul e Nico González; Julián Álvarez e Messi.

Dos jogadores que começaram a final do Catar, apenas três não estão entre os titulares nesta decisão. Otamendi e Molina ficam como opções no banco de reservas, enquanto Di María se aposentou da seleção argentina.

Na final de 2022, Lisandro Martínez e Montiel — responsável pela cobrança do pênalti que garantiu o título argentino — iniciaram a partida no banco. Já Nico González sequer disputou o torneio, após ser cortado da convocação por lesão.

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