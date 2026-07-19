Veja a escalação da Argentina para a final da Copa do Mundo

A Argentina está definida para a final da Copa do Mundo de 2026. Em relação à equipe que iniciou a decisão contra a França, no Mundial de 2022, a Albiceleste terá três mudanças: Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel e Nico González começam entre os titulares.

Em relação ao último jogo contra a Inglaterra, Molina, Simeone e Paredes deixam o time para as entradas de Montiel, De Paul e Nico González.

Confira a escalação para o confronto com a Espanha:

Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul e Nico González; Julián Álvarez e Messi.

Dos jogadores que começaram a final do Catar, apenas três não estão entre os titulares nesta decisão. Otamendi e Molina ficam como opções no banco de reservas, enquanto Di María se aposentou da seleção argentina.

Na final de 2022, Lisandro Martínez e Montiel — responsável pela cobrança do pênalti que garantiu o título argentino — iniciaram a partida no banco. Já Nico González sequer disputou o torneio, após ser cortado da convocação por lesão.