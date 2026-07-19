Antes mesmo de começar, final da Copa já tem sua foto mais famosa; entenda

Quase duas décadas antes de se enfrentarem na final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi e Lamine Yamal já haviam dividido um momento de protagonismo — embora de forma bem diferente. Aos 20 anos, ainda no início da trajetória que o transformaria em um dos maiores jogadores da história, o argentino apareceu em uma foto dando banho em um bebê de poucos meses. A criança era Yamal.

A imagem, feita em 2007 pelo fotógrafo Joan Monfort, se tornou uma das mais comentadas na Copa, especialmente à véspera da decisão deste domingo, 19, entre Argentina e Espanha.

Ensaio beneficente

O registro foi feito durante uma sessão organizada pelo jornal Sport em parceria com a Unicef para um calendário solidário, que reuniu jogadores do Barcelona e famílias da região de Mataró, na Grande Barcelona.

Messi, então uma jovem promessa do clube catalão, participou da ação e acabou fotografado ao lado do pequeno Lamine Yamal, na época com poucos meses de vida.

A imagem permaneceu praticamente desconhecida por anos, até ganhar repercussão mundial em 2024, quando o pai de Yamal a publicou nas redes sociais e a transformou em um registro emblemático.

Bastidores da sessão

Em entrevista à Fifa, Monfort relembrou que a sessão foi cercada por improvisos e que Messi demonstrava certa timidez ao lidar com o bebê.

"Messi era ainda mais tímido e introvertido do que é hoje", recordou o fotógrafo.

Segundo ele, o ensaio durou cerca de meia hora. Para tornar o ambiente mais descontraído e arrancar sorrisos de Yamal, Monfort levou um patinho de plástico que pertencia à filha, Jana — a mesma banheira e a toalha usada para secar o bebê também eram dela.

O calendário foi produzido em tempo recorde. Também à Fifa, Oriol Canals, que trabalhava no departamento de marketing do Sport na época, contou que a primeira edição precisou ser organizada em apenas quatro dias.

"A primeira edição foi uma loucura. Quando conseguimos todas as autorizações, tínhamos apenas quatro dias para fazer tudo. Quase não dormimos. Tudo foi feito às pressas. Depois disso, entendemos que o calendário precisava refletir a diversidade da população catalã", afirmou.

Para Monfort, a trajetória dos personagens transformou a imagem em algo ainda mais simbólico. "Essa foto está tatuada na alma. Foi um milagre e, quase 20 anos depois, continua sendo um milagre. Foi como escrever a história antes que ela acontecesse. Ninguém poderia imaginar esse desfecho. Messi se tornou um dos maiores esportistas de todos os tempos, enquanto Lamine despontou ainda adolescente, conquistou a Eurocopa e agora disputará uma final de Copa do Mundo contra ele. É algo extraordinário", declarou.

'A vida é uma loucura', diz Messi

"A vida é uma loucura", resumiu Messi, ao ser questionado sobre a foto, em evento realizado em Manhattan na véspera da decisão, que reuniu também os técnicos Lionel Scaloni e Luis de la Fuente, o goleiro Dibu Martínez e o capitão espanhol Rodri.

"Que depois daquela foto estejamos os dois disputando a Copa do Mundo é tremendo", disse Messi sobre Yamal, brincando em seguida que espera que o espanhol "não esteja em sua melhor versão" no domingo "embora seja difícil".

A trajetória de Yamal

Nascido e criado em Rocafonda, bairro de Mataró, filho de mãe equato-guineense e pai marroquino, Yamal ingressou cedo nas categorias de base do Barcelona e se tornou uma das maiores promessas do futebol europeu.

Anos depois de ser fotografado, percorreu o mesmo caminho do argentino em La Masia, estreou pelo time principal do clube e herdou a camisa 10 que Messi usou por anos.