'Schumacher 94: Nasce Uma Lenda': novo documentário chega à Netflix nesta sexta-feira

RESUMO ＋ O documentário "Schumacher 94: Nasce Uma Lenda" estreia nesta sexta-feira, 2 de outubro, na plataforma Netflix e revisita a conquista do primeiro título mundial de Michael Schumacher na categoria automobilística Fórmula 1. A produção aborda a temporada de 1994, marcada pelas mortes de Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, e reúne depoimentos de Corinna Schumacher, Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, David Coulthard e Willi Weber.

Os fãs de Fórmula 1 terão um fim de semana cheio nesta semana. Além do Grande Prêmio do Bahrein, um novo documentário sobre o heptacampeão, Michael Schumacher, estreia na Netflix nesta sexta-feira, 2 de outubro.

"Schumacher 94: Nasce Uma Lenda" promete recontar a temporada em que Schumacher conquistou seu primeiro título mundial na Fórmula 1.

O que esperar de 'Schumacher 94: Nasce Uma Lenda'?

O novo documentário irá explorar o contexto de 1994, ano marcado pelas mortes dos pilotos Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, para contextualizar a trajetória de Schumacher em um dos períodos mais intensos da história da categoria.

Corinna Schumacher, esposa do piloto, participa do projeto com depoimentos inéditos sobre o ano de 1994, revelando detalhes sobre o início de seu relacionamento com Michael. O casal oficializou a relação em 1995.

Além de Corinna, outras grandes figuras da Fórmula 1 que acompanharam a ascensão de Schumacher também cederam seus depoimentos. Entre eles estão Flavio Briatore, chefe da Benetton na época, Bernie Ecclestone, chefão da F1, David Coulthard e Willi Weber, antigo empresário do piloto alemão.

Onde assistir 'Schumacher 94: Nasce Uma Lenda'?

"Schumacher 94: Nasce Uma Lenda" estará disponível na Netflix a partir dessa sexta-feira, 2 de outubro.

Relembre a carreira de Schumacher:

Michael Schumacher entrou na Fórmula 1 em 1991, correndo pela equipe Jordan. Durante sua carreira, passou por grandes nomes como Benetton (1991-1995), Ferrari (1996-2006) e Mercedes (2010-2012).

Seus primeiros dois títulos mundiais foram conquistados com a Benetton em 1994 e 1995, enquanto os outros cinco aconteceram entre os anos 2000 e 2004, com a Ferrari.

Michael se aposentou pela primeira vez em 2006, época em que detinha os recordes de vitórias (91), pole positions (68) e pódios (155) na Fórmula 1. Suas estatísticas o consagraram como um dos maiores pilotos de todos os tempos.

Em 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu um grave acidente na estação de esqui de Méribel, na França, enquanto passava férias com a família. O ex-piloto sofreu um traumatismo cranioencefálico grave e foi submetido a cirurgia de emergência.

Após sair do coma no ano seguinte, Schumacher foi levado pela família para Lausanne, na Suíça, para iniciar o processo de reabilitação. Depois, foi levado para Glaud, onde fica a atual residência da família. Desde então, seu estado de saúde se mantém sigiloso.