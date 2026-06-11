Copa do Mundo 2026 já começou: o guia de regras para quem não entende nada de futebol

A cada quatro anos, mesmo quem não acompanha futebol costuma prestar atenção em algum lance da Copa do Mundo. Não é necessário ser especialista, mas conhecer regras e conceitos básicos ajuda a compreender melhor a partida.

Impedimento, pênalti e funções dos juízes são algumas das dúvidas mais comuns entre torcedores. A seguir, veja explicações de termos, posições e regulamentos essenciais para entender o jogo.

Entendendo o campo de futebol

Estádio Azteca vai sediar a cerimônia de abertura e alguns jogos da Copa do Mundo no México. (Hector Vivas/Getty Images)

Linhas de fundo: definem a largura do campo, 68 metros. Os gols ficam sobre essas linhas. Quando a bola cruza a linha de fundo, pode resultar em escanteio (para o time de ataque) ou tiro de meta (para o goleiro).

definem a largura do campo, 68 metros. Os gols ficam sobre essas linhas. Quando a bola cruza a linha de fundo, pode resultar em escanteio (para o time de ataque) ou tiro de meta (para o goleiro). Grande área: retângulo em frente ao gol. Apenas o goleiro pode usar as mãos nesta área. Um jogador do time atacante que sofrer falta aqui pode gerar pênalti.

retângulo em frente ao gol. Apenas o goleiro pode usar as mãos nesta área. Um jogador do time atacante que sofrer falta aqui pode gerar pênalti. Pequena área: menor retângulo dentro da grande área. Serve principalmente para delimitar a posição do goleiro em cobranças de tiro de meta.

menor retângulo dentro da grande área. Serve principalmente para delimitar a posição do goleiro em cobranças de tiro de meta. Meia-lua: área semicircular à frente da grande área usada para marcação de distância em cobranças de falta.

Principais posições dos jogadores

Neymar Jr foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para jogar pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images)

Goleiro: único que pode tocar a bola com as mãos dentro da grande área.

único que pode tocar a bola com as mãos dentro da grande área. Zagueiro: responsável por proteger a defesa e impedir ataques adversários.

responsável por proteger a defesa e impedir ataques adversários. Lateral/Ala: atua nas extremidades do campo, ajudando na defesa e apoiando o ataque.

atua nas extremidades do campo, ajudando na defesa e apoiando o ataque. Meio-campista: conecta defesa e ataque, distribuindo passes e controlando o ritmo do jogo.

conecta defesa e ataque, distribuindo passes e controlando o ritmo do jogo. Atacante: principal função é marcar gols.

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Formações

De modo geral, as formações servem como base estratégica da equipe. Não são fixas, podem mudar ao longo da partida de futebol e dependem dos jogadores disponíveis.

4-3-3: formação popular que prioriza posse de bola e ataque pelas laterais. Quatro defensores (geralmente dois zagueiros e dois laterais), três meio-campistas (um primeiro volante e dois criativos) e três atacantes (dois pontas e um centroavante).

formação popular que prioriza posse de bola e ataque pelas laterais. Quatro defensores (geralmente dois zagueiros e dois laterais), três meio-campistas (um primeiro volante e dois criativos) e três atacantes (dois pontas e um centroavante). 3-5-2: esquema versátil que se adapta para defesa e ataque. Três zagueiros, cinco meio-campistas (dois volantes, um meia de criação e dois alas) e dois atacantes centrais.

esquema versátil que se adapta para defesa e ataque. Três zagueiros, cinco meio-campistas (dois volantes, um meia de criação e dois alas) e dois atacantes centrais. 4-4-2: dois zagueiros e dois laterais na defesa. Quatro meio-campistas em linha ou losango. Ataque com dupla de atacantes combinando mobilidade e presença central.

dois zagueiros e dois laterais na defesa. Quatro meio-campistas em linha ou losango. Ataque com dupla de atacantes combinando mobilidade e presença central. Desvantagem: pode deixar o time em inferioridade numérica no meio-campo contra formações com três ou mais meio-campistas centrais .

Regras básicas do futebol

Impedimento: jogador está à frente da penúltima linha defensiva no momento do passe, exceto se estiver no próprio campo.

jogador está à frente da penúltima linha defensiva no momento do passe, exceto se estiver no próprio campo. Faltas: contato físico irregular, mão na bola e entradas perigosas podem resultar em falta.

contato físico irregular, mão na bola e entradas perigosas podem resultar em falta. Cartões: amarelo para advertência, vermelho para expulsão.

amarelo para advertência, vermelho para expulsão. Tiros livres: diretos ou indiretos, dependendo da infração cometida.

diretos ou indiretos, dependendo da infração cometida. Escanteios e tiros de meta: definidos pela última ação da bola ao sair pelas linhas de fundo.

Quando o Brasil vai jogar na Copa do Mundo?

O Brasil, que compõe o Grupo C ao lado de Haiti, Marrocos e Escócia, estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Confira a agenda completa dos jogos da Seleção Brasileira.

Quais são jogadores convocados do Brasil?

O elenco da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo foi apresentado pelo técnico Carlo Ancelotti em maio. Entre as principais escolhas, estão: Neymar Jr, Endrick, Lucas Paquetá e Vini Jr.

Veja a lista final a seguir:

Goleiros

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores

Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo);

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo), Danilo Santos (Botafogo);

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) e Neymar (Santos)