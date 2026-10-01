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Comércio exterior brasileiro supera US$ 500 bi até setembro pela primeira vez

Exportações e importações somadas devem chegar a US$ 699 bilhões neste ano

Contêineres no Porto de Manaus (Leandro Fonseca/EXAME)

Contêineres no Porto de Manaus (Leandro Fonseca/EXAME)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15h18.

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O comércio exterior brasileiro superou a marca de US$ 500 bilhões em setembro, um recorde para os nove primeiros meses do ano. Os resultados parciais do mês foram anunciados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A corrente de comércio, que soma exportações e importações, deve atingir US$ 698,8 bilhões, com superávit de US$ 90 bilhões, de acordo com projeções da pasta divulgadas em julho.

O resultado é impulsionado pelo desempenho das exportações, que chegaram a US$ 281,3 bilhões no acumulado do ano até a quarta semana do mês, também em patamar recorde para o período.

De acordo com o MDIC, os números refletem a "crescente integração do país ao comércio internacional e a expansão dos acordos comerciais, entre eles os acordos do Mercosul com a União Europeia e Singapura, já em vigor anteriormente, e com o EFTA, que passou a valer nesta quinta-feira, dia 1º de outubro.

As exportações do Brasil para a União Europeia cresceram 23,5% nos primeiros quatro meses de vigência do acordo, de maio a agosto, na comparação com o mesmo período de 2025. A corrente de comércio nesse mesmo intervalo alcançou a cifra recorde de R$ 38,9 bilhões.

Os dados mostram que o impacto do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos às exportações brasileiras não tem sido relevante a ponto de impactar negativamente no agregado das exportações brasileiras.

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