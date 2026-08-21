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Quem era Diego Feltran, lutador tetracampeão mundial de jiu-jítsu que morreu aos 39 anos

Atleta pilotava uma motocicleta quando se envolveu em acidente com ônibus rural em estrada entre São José do Rio Pardo e Mococa

Diego Henrique Feltran conquistou quatro títulos mundiais e quatro paulistas no jiu-jítsu; atleta deixa dois filhos. (Redes Sociais/Reprodução)

Diego Henrique Feltran conquistou quatro títulos mundiais e quatro paulistas no jiu-jítsu; atleta deixa dois filhos. (Redes Sociais/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 11h39.

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O lutador de jiu-jítsu Diego Henrique Feltran, de 39 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira, 19, em uma estrada vicinal entre São José do Rio Pardo e Mococa, no interior de São Paulo. Ele pilotava uma Honda Bros quando houve uma colisão com um ônibus rural, por volta das 17h30.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do ônibus relatou que Diego teria feito um deslocamento lateral na pista. A possibilidade apontada pelo condutor é que o motociclista tenha sido ofuscado pela luz do sol. Diego morreu no local do acidente.

Nenhum dos trabalhadores rurais que ocupavam o ônibus ficou ferido. O motorista do coletivo também não sofreu ferimentos. Diego deixa dois filhos, um menino e uma adolescente.

O enterro do atleta está marcado para esta sexta-feira, 21, às 10h, no Cemitério Municipal São José, em São José do Rio Pardo.

Diego Feltran foi tetracampeão mundial de jiu-jítsu

Diego começou a praticar jiu-jítsu em 2018. Nos anos seguintes, participou de campeonatos estaduais, nacionais, sul-americanos e mundiais.

Pela Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu Esportivo, o atleta conquistou quatro títulos mundiais e quatro títulos paulistas. Também foi campeão sul-americano e vice-campeão brasileiro. Diego ainda disputou competições como o Circuito Paulista, o São Paulo Open e torneios realizados em Ribeirão Preto.

Em fevereiro de 2022, Diego esteve entre oito atletas que receberam o Diploma do Mérito Esportivo da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. A homenagem reconheceu esportistas do município.

Após a confirmação da morte, amigos e pessoas que acompanhavam a trajetória do lutador publicaram mensagens nas redes sociais.

"O esporte perde um grande ser humano e um grande atleta!!! Jiu-jítsu em luto", publicou Elton Abilio.

Grá Oliveira também se manifestou sobre a morte e mencionou a amizade com Diego desde o período escolar. Francielly Vicentte escreveu sobre a surpresa ao receber a notícia: “Não dá para acreditar. Aquele abraço que me deu bem forte foi uma despedida que jamais pensei que fosse assim”.

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