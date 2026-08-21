Chaveamento das quartas da Sul-Americana ganha forma; veja os confrontos

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Publicado em 21 de agosto de 2026 às 08h22.
A Copa Sul-Americana chegou à reta final das oitavas de final nesta quinta-feira, 20, com sete classificados para as quartas e apenas uma vaga ainda em disputa. São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco e Santos são os brasileiros que seguem no torneio. Boca Juniors, Montevideo City Torque e Cienciano também avançaram, enquanto Santa Fe e River Plate disputam o último lugar na próxima fase.
O São Paulo foi o primeiro a confirmar a classificação. Depois de empatar por 1 a 1 com o Bolívar fora de casa, o time paulista venceu a partida de volta por 3 a 1 e fechou o confronto com 4 a 2 no placar agregado.
O adversário do São Paulo será o Boca Juniors. A equipe argentina eliminou o Deportivo Recoleta com duas vitórias, por 3 a 1 na ida e 4 a 0 na volta. O Boca encerrou o confronto com 7 a 1 no placar agregado e enfrentará o São Paulo por uma vaga na semifinal.
Outra vaga brasileira ficou com o Atlético Mineiro. O clube mineiro havia vencido o Red Bull Bragantino por 1 a 0 no primeiro jogo. Na partida de volta, o empate por 2 a 2 garantiu a classificação, com 3 a 2 no placar agregado.
O Santos também avançou. Após vencer o Macará por 2 a 1 na Vila Belmiro, a equipe empatou por 0 a 0 no Equador e manteve a vantagem construída no primeiro confronto. Nas quartas de final, Santos e Atlético-MG farão um duelo entre brasileiros por uma vaga na semifinal.
O Vasco é outro representante do Brasil na próxima fase. A equipe carioca empatou por 0 a 0 com o Olimpia na ida e venceu a partida de volta por 4 a 1. O adversário nas quartas sairá do confronto entre Santa Fe e River Plate.
Santa Fe e River Plate empataram por 0 a 0 no primeiro duelo, disputado na quarta-feira, 19. A partida havia sido adiada por causa dos desastres registrados na Colômbia. O vencedor do confronto enfrentará o Vasco.
O Montevideo City Torque garantiu a classificação diante do Tigre. A equipe uruguaia venceu por 1 a 0 na Argentina e por 2 a 1 no Estádio Centenário, no Uruguai. Com os resultados, fechou a eliminatória em 3 a 1 no placar agregado.
O Cienciano ficou com a vaga no confronto contra o Botafogo. O clube peruano venceu o primeiro jogo por 6 a 1, no Peru. Na volta, o Botafogo ganhou por 1 a 0, resultado insuficiente para reverter a diferença construída na partida de ida.Com sete classificados definidos, as quartas de final já têm três confrontos confirmados, enquanto o Vasco ainda aguarda a definição de seu adversário.