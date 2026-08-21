XRP tem maior alta desde 2020, mas dá para acreditar na criptomoeda?

O salto do preço da criptomoeda XRP ganhou um raro destaque em 19 de agosto, subindo 10,4% e superando o bitcoin, que avançou 7,13%, impulsionado por um expressivo short squeeze (liquidação forçada de vendidos) que movimentou todo o mercado.

Para quem pergunta por que o XRP está subindo, o short squeeze foi o gatilho, mas o token também apresentou força própria. No entanto, o volume financeiro, o histórico de dias como este e o próprio gráfico do XRP indicam, juntos, um caminho de cautela.

Quão forte foi realmente o rali do preço do XRP?

Mais forte do que aparenta à primeira vista. O XRP ficou em terceiro lugar entre os desempenhos dos oito maiores ativos, atrás do ether, que registrou 17,46% de ganho, e da solana, com 10,82%, mas à frente do bitcoin e da mediana de 6,99% de valorização de outras grandes altcoins.

Os dados mais consistentes estão abaixo da superfície. Com base no desempenho do XRP em relação ao bitcoin nos últimos 180 dias, a movimentação do bitcoin deveria ter impulsionado o token em cerca de 6,57%. Em vez disso, foram entregues 10,4%, um bônus de 3,83 pontos percentuais, tornando este o maior salto diário do token desde 6 de fevereiro (21%).

O desempenho do dia está entre os 3% mais expressivos de todas as negociações com a altcoin desde 2020, revelando um resultado superior e independente, não apenas reflexo do movimento do bitcoin.

Portanto, a força foi real. A próxima dúvida é se grandes investidores estiveram por trás desse movimento.

Grandes investidores apoiaram o rali do preço do XRP?

É neste ponto que o cenário se complica. Fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) à vista, produtos que permitem a instituições negociarem cripto via corretoras, mostram para onde o dinheiro institucional realmente foi, e no dia do rali o destino foi outro. Os aportes em ETFs de bitcoin quase triplicaram, atingindo US$ 517 milhões em 19 de agosto, e fundos de ether também registraram aumento relevante.

Os fundos de XRP seguiram na direção oposta. O fluxo diário de ETFs de XRP recuou de US$ 5,81 milhões para US$ 2,35 milhões, menos da metade, justamente no dia em que o token superou o bitcoin. Ou seja, as instituições investiram na alta do mercado, mas deixaram o token de lado.

A ausência de compradores com capital relevante pesa ainda mais quando analisada à luz do histórico.

O que costuma acontecer após dias como este?

O histórico reforça o alerta. Desde 2020, houve 14 dias em que o bitcoin subiu pelo menos 7% e o XRP o superou, e a tendência depois disso não favoreceu o token. A mediana de retorno do token foi negativa, com recuo de 3,84% nos sete dias seguintes, e apenas cerca de um terço desses episódios terminou a semana em alta.

O motivo desta vez é simples. Um recorde de US$ 2,74 bilhões em posições vendidas foi encerrado à força em todo o mercado cripto em 24 horas, e toda posição fechada representa uma ordem de compra.

Quando esse movimento forçado termina, compradores convencionais precisam assumir, e em dias assim, isso raramente ocorreu com o XRP. O token já perdeu força em situações similares anteriormente, o que direciona a atenção para seu próprio gráfico.

Por que o gráfico do XRP segue sinalizando cautela?

O gráfico apresenta o terceiro sinal de alerta. Enquanto o ether rompeu seu canal de alta nesta semana, o XRP segue preso em um canal de baixa que limita a moeda desde meados de maio. O candle de 10% tocou a linha superior do canal e não conseguiu superá-la.

Gráfico do XRP

O ímpeto da movimentação também está diminuindo. O volume de compras recuou após o pico, o open interest (número total de contratos futuros ou de opções que ainda estão ativos no mercado) em futuros já caiu 11,31% desde o dia do rali, e o XRP permanece negociado cerca de 17,5% abaixo de sua tendência de 200 dias frente às demais principais altcoins. Caso pressionem novamente, a base de US$ 0,98 que sustenta a moeda desde meados de agosto é o nível a ser observado.

Visão do analista: A alta do preço do XRP foi mais forte que o mercado nesses dias de rali. Entretanto, se mantém mais fraca que o setor em qualquer período mais longo. Qualquer projeção honesta depende agora de uma demanda consistente.

O XRP precisa que os fluxos do ETF ganhem força e que as compras à vista mantenham o valor acima de US$ 1,07. Isso porque a recuperação da média de 100 dias, próxima de US$ 1,15, seria o primeiro sinal de reversão mais firme. Até lá, o movimento já exauriu as principais compras, e a base dos US$ 0,98 segue sendo o ponto de atenção caso volte a calmaria.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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