Esporte
Fase de grupos copa 2026

Messi se envolve em polêmica ao dar tapa no rosto de adversário durante jogo; veja o vídeo

Argentino também marcou no empate por 2 a 2 e homenageou o pai, Jorge Messi, pela primeira vez desde sua morte

Messi: atleta viveu altos e baixos em partida da MLS (THOMAS COEX/AFP)

Messi: atleta viveu altos e baixos em partida da MLS (THOMAS COEX/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 11h01.

Priorizar nos meus resultados Google

Lionel Messi viveu uma noite de emoções distintas na última quarta-feira, 19, durante o empate por 2 a 2 entre Inter Miami e Philadelphia Union, pela MLS. O camisa 10 argentino protagonizou um lance polêmico ao acertar um tapa no rosto de Quinn Sullivan, jogador do time da casa.

A jogada aconteceu com a bola rolando e não foi punida pelo árbitro canadense Filip Dujic. Messi e Sullivan não receberam cartão pelo episódio.

Lance passa sem punição

O argentino atingiu o rosto do adversário durante uma disputa em campo. Apesar do contato, a arbitragem não marcou falta nem advertiu Messi pela jogada.

O episódio chamou atenção justamente por envolver um dos principais jogadores da competição e aconteceu em uma partida movimentada, que terminou empatada em 2 a 2.

Messi marca e homenageia o pai

Apesar da polêmica, Messi também teve um momento especial durante a partida. Aos 26 minutos, o atacante marcou seu primeiro gol desde a morte do pai, Jorge Messi.

O camisa 10 recebeu pela esquerda, cortou para dentro da área com a perna esquerda e finalizou colocado, no canto do goleiro, para colocar o Inter Miami em vantagem.

Na comemoração, Messi apontou para o céu e dedicou o gol ao pai, em sua primeira homenagem após retornar às redes depois da perda de Jorge.

Acompanhe tudo sobre:Lionel Messi
Próximo

Mais de Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir

Quanto ganha o campeão do US Open 2026?

Shelton x Zverev: horário e onde assistir à final masculina do US Open 2026

VNL 2027: São Paulo é confirmada como sede da Liga das Nações de Vôlei

Mais na Exame

Pop

Lizzie Borden já apareceu no cinema e na TV? Conheça outras adaptações

Inteligência Artificial

Empresas perdem US$ 1,2 trilhão por ano com ruídos na comunicação, diz estudo. Como evitar isso?

ESG

Indígenas e comunidades brasileiras reivindicam lugar no debate climático

Ciência

Gosta de café bem quente? Hábito pode triplicar risco de câncer de esôfago, diz estudo