Messi se envolve em polêmica ao dar tapa no rosto de adversário durante jogo; veja o vídeo

Lionel Messi viveu uma noite de emoções distintas na última quarta-feira, 19, durante o empate por 2 a 2 entre Inter Miami e Philadelphia Union, pela MLS. O camisa 10 argentino protagonizou um lance polêmico ao acertar um tapa no rosto de Quinn Sullivan, jogador do time da casa.

A jogada aconteceu com a bola rolando e não foi punida pelo árbitro canadense Filip Dujic. Messi e Sullivan não receberam cartão pelo episódio.

Lance passa sem punição

O argentino atingiu o rosto do adversário durante uma disputa em campo. Apesar do contato, a arbitragem não marcou falta nem advertiu Messi pela jogada.

O episódio chamou atenção justamente por envolver um dos principais jogadores da competição e aconteceu em uma partida movimentada, que terminou empatada em 2 a 2.

Messi ayer se enojó y le pegó un manotazo a un jugador de Philadelphia. 🤬🇦🇷 No anda con vueltas el 10. Se para de manos con cualquiera. pic.twitter.com/Tokk6bSbgz https://t.co/Z1sBqdpNcV — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) August 20, 2026

Messi marca e homenageia o pai

Apesar da polêmica, Messi também teve um momento especial durante a partida. Aos 26 minutos, o atacante marcou seu primeiro gol desde a morte do pai, Jorge Messi.

O camisa 10 recebeu pela esquerda, cortou para dentro da área com a perna esquerda e finalizou colocado, no canto do goleiro, para colocar o Inter Miami em vantagem.

Na comemoração, Messi apontou para o céu e dedicou o gol ao pai, em sua primeira homenagem após retornar às redes depois da perda de Jorge.