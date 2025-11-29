Esporte

Além do título, Palmeiras pode ter também o artilheiro da Libertadores

Atacante do Palmeiras já marcou sete gols no tornei e está empatado com jogador do Racing Club, da Argentina

Flaco Lópes: atacante do Palmeiras pode ser artilheiro da Libertadores 2025.

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 06h00.

A final da Libertadores neste sábado, 29, entre Palmeiras e Flamengo, em Lima, pode marcar um duplo feito para Flaco López. O atacante argentino do Palmeiras não apenas busca seu primeiro título do torneio continental, como também pode consolidar-se como artilheiro isolado da competição caso balance as redes contra o Flamengo.

López divide atualmente a liderança da artilharia com Adrián Martínez, do Racing Club, ambos com sete gols. Um gol na decisão garantiria ao camisa 42 palmeirense o título de goleador e o colocaria em um grupo seleto de jogadores que conquistaram a Libertadores como artilheiros.

Tradição recente favorece López

A estatística joga a favor do argentino. Nos últimos anos, tornou-se quase uma tradição que o artilheiro da Libertadores também seja campeão. Pedro (Flamengo, 2022), Germán Cano (Fluminense, 2023) e Júnior Santos (Botafogo, 2024) seguiram esse roteiro.

A última exceção foi em 2021, quando Gabigol terminou como goleador, mas viu seu Flamengo perder justamente para o Palmeiras na final disputada em Montevidéu.

Ano de afirmação

A campanha na Libertadores reflete o melhor momento da carreira de Flaco López. Desde que chegou ao Palmeiras, em 2022, o atacante precisou de paciência para ganhar espaço, mas 2025 marcou sua consolidação no time de Abel Ferreira.

Os números impressionam: são 23 gols e sete assistências em 61 partidas na temporada. O desempenho rendeu até as primeiras convocações para a seleção argentina, onde estreou em outubro contra Porto Rico.

López credita a evolução à confiança depositada por Abel Ferreira. "É um cara que não desiste dos seus jogadores. Tenta tirar ao máximo o potencial de cada um", afirmou o atacante em entrevista à Conmebol.

O jogador argentino está sendo cotado pelo Napoli para a temporada de 2026. Até o momento, nenhuma negociação foi anunciada oficialmente, mas, segundo informações da ESPN, o Verdão está disposto a negociar o atacante por, pelo menos, 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões).

Quando e onde assistir a final da Libertadores?

A decisão entre Palmeiras e Flamengo será realizada no sábado, 29 de novembro, as 18h (horário e Brasília). A partida acontecerá em jogo único, conforme o formato adotado pela Conmebol desde 2019.

A transmissão da final da Copa Libertadores 2025 será feita por Globo, GE TV, Paramount+, ESPN e o serviço de streaming Disney+.

