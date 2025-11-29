Quem é o jogador mais caro da final da Libertadores?

Na final da Libertadores deste sábado, 29, Palmeiras e Flamengo se enfrentam dentro do campo, mas a disputa pela soberania no futebol brasileiro vem desde antes.

Os dois times vivem um período de expansão em seus gastos, aumentando seu arsenal de craques.

Palmeiras investiu cerca de R$ 750 milhões em contratações apenas em 2025[/grifar], maior valor já gasto por um clube brasileiro em um ano. Já o Flamengo registrou receita recorde de R$ 1,4 bilhão no último ano.

Os investimentos robustos têm mostrado resultado, com os dois times conquistando os principais títulos do futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos.

Esse confronto direto entre os dois gigantes no sábado chamou a atenção da imprensa internacional. O jornal britânico The Guardian classificou os clubes como "superpotências do futebol sul-americano" que atingiram "níveis europeus de financiamento e recrutamento de jogadores".

Agora, fica a pergunta: quem tem o craque mais caro?

Dados de salários dos jogadores não são públicos, porém, os valores de contratações são. A partir dos preços dessas aquisições de 2025, é possível saber qual atleta foi o mais custoso.

A contratação mais cara da história do Flamengo

Em 2025, o Flamengo quebrou um recorde com a contratação de Samuel Lino, de acordo com o G1.

Ao custo de R$ 143 milhões, mais bônus por metas, o time carioca trouxe ao seu elenco o atacante de 25 anos, que estava no Atlético de Madrid, da Espanha.

Apesar de ter batido um recorde, o Flamengo não tem o jogador mais caro dessa final de Libertadores.

O jogador mais caro da final da Libertadores

Os cariocas chegaram perto, mas não superaram a cifra de R$ 156,2 milhões da contratação de Vitor Roque pelo Palmeiras divulgada pelo Globo Esporte. O atacante do Verdão estava no Barcelona, também da Espanha, antes de atuar no time paulista.

Outro destaque, também do Palmeiras, é Paulinho, contratado por R$ 115,8 milhões após atuar no Atlético Mineiro.