Palmeiras x Flamengo: quando é a final da Libertadores?

Clássico nacional em Lima vale o tetracampeonato e vaga no Intercontinental

Redação Exame

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 07h46.

Está definida a final da Copa Libertadores 2025: Palmeiras e Flamengo vão decidir o título sul-americano em confronto direto.

O duelo entre os dois clubes brasileiros está marcado novembro, em partida única no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

O confronto vale o tetracampeonato inédito da competição para um clube do Brasil e também a classificação para o novo torneio Intercontinental da Fifa, que reunirá os campeões de diferentes continentes.

Como foi a classificação do Flamengo e do Palmeiras

O Flamengo garantiu a vaga na decisão após eliminar o Racing. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, a equipe segurou o empate sem gols no confronto de volta e confirmou a classificação para a final.

Já o Palmeiras avançou com uma virada histórica sobre a LDU. Após perder por 3 a 0 na ida, em Quito, o time paulista venceu por 4 a 0 no Allianz Parque, revertendo o placar agregado. Os gols da partida foram marcados por Sosa, Bruno Fuchs e Raphael Veiga, que balançou as redes duas vezes.

Quando é o jogo?

A decisão entre Palmeiras e Flamengo será realizada no sábado, 29 de novembro. A partida acontecerá em jogo único, conforme o formato adotado pela Conmebol desde 2019.

O horário oficial da final ainda não foi confirmado pela organização do torneio.

Onde assistir?

A transmissão da final da Copa Libertadores 2025 será feita pelo serviço de streaming Disney+. A plataforma detém os direitos de exibição da competição em território brasileiro.

