As hidrelétricas estão preparadas para os eventos climáticos extremos?

Muito antes de as mudanças climáticas ocuparem o centro do debate público, grandes hidrelétricas já eram projetadas para resistir a cenários meteorológicos extremos.

Concebidas em um período em que eventos fora da média eram tratados como exceções estatísticas, e não como parte de uma tendência de alteração do clima, essas obras seguiram uma lógica de engenharia baseada no pior caso fisicamente possível — e não apenas no evento considerado mais provável.

Esse modelo fez com que parte relevante da infraestrutura hidrelétrica mundial chegasse ao século XXI com capacidade para enfrentar chuvas e cheias severas, mesmo sem ter sido planejada explicitamente para um cenário de aquecimento global e maior instabilidade climática.

Um dos conceitos centrais dessa estratégia é a PMP, sigla para Precipitação Máxima Provável. No jargão da engenharia hidrológica, o indicador representa a maior quantidade de chuva que pode ocorrer em determinada região sob a combinação mais extrema de condições meteorológicas fisicamente plausíveis.

A PMP se diferencia das chamadas chuvas centenárias ou milenares, calculadas a partir da probabilidade de repetição de eventos registrados no passado. Ela não procura responder com que frequência determinada tempestade pode acontecer. A pergunta é outra: qual é o maior volume de chuva que a atmosfera ainda seria capaz de produzir naquela região?

O cálculo parte de séries históricas de grandes tempestades, mas incorpora condições mais severas do que aquelas efetivamente observadas. São considerados fatores como níveis máximos de umidade atmosférica, permanência de sistemas meteorológicos sobre uma mesma área, efeitos do relevo sobre as precipitações e combinações desfavoráveis entre frentes frias, convecção intensa e transporte de vapor d’água.

A finalidade é levar o sistema climático até seus limites teóricos sem depender de especulações sobre eventos impossíveis.

Da chuva extrema ao projeto dos vertedouros

A Precipitação Máxima Provável não é aplicada isoladamente no projeto de uma barragem. Ela serve de base para o cálculo da PMF, a Cheia Máxima Provável, parâmetro que converte a precipitação extrema em vazão nos rios e nos reservatórios.

É a PMF que orienta o dimensionamento dos vertedouros, estruturas responsáveis por liberar o excesso de água de uma barragem, e a definição dos limites de segurança das grandes usinas hidrelétricas.

Em projetos como o da Usina Hidrelétrica de Itaipu, assim como em outras grandes barragens ao redor do mundo, esses parâmetros seguem padrões internacionais conservadores. As estruturas são dimensionadas para suportar volumes de água superiores aos associados a cheias raras calculadas exclusivamente por métodos estatísticos.

Essa lógica ajuda a explicar por que algumas hidrelétricas parecem superdimensionadas. Em infraestruturas cuja falha pode afetar cidades, cadeias produtivas e sistemas elétricos nacionais, o projeto não é construído em torno das condições médias de operação, mas dos eventos extremos.

A escolha também tem efeitos econômicos. Ao reduzir a incerteza sobre a capacidade de uma barragem resistir a grandes cheias, o projeto pode limitar a incorporação de prêmios de risco elevados, conter custos de seguro e diminuir incertezas sobre ativos com horizonte de operação de várias décadas.

Mudanças climáticas alteram o problema

Em um contexto de mudanças climáticas, a Precipitação Máxima Provável ganha espaço como uma espécie de teste de estresse físico da infraestrutura.

O conceito não depende diretamente de projeções sobre o clima futuro. Sua função é verificar se a obra consegue suportar o pior evento considerado fisicamente possível nas condições analisadas.

Isso reduz a probabilidade de colapso mesmo diante de um clima mais volátil. Não elimina, porém, os riscos relacionados à operação cotidiana das hidrelétricas.

Barragens podem ter sido projetadas para resistir a cheias extremas e, ainda assim, enfrentar dificuldades provocadas por secas mais longas, chuvas concentradas em períodos incomuns, alterações na vazão dos rios e maior imprevisibilidade na reposição dos reservatórios.

Hidrelétricas na matriz elétrica brasileira

Essa distinção é relevante para o Brasil, onde a hidreletricidade continua sendo a principal base histórica da matriz elétrica.

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel, o país tinha 204,5 gigawatts de potência fiscalizada em agosto de 2024. Do total de usinas em operação, 84,65% eram classificadas como renováveis.

A Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, calcula que o Brasil possui mais de 150 gigawatts de capacidade instalada com predominância hidrelétrica e estima em 172 gigawatts o potencial hidrelétrico total do país. Em 2024, a fonte hidráulica respondeu por 56,1% de toda a eletricidade gerada no território nacional.

O país também abriga grandes projetos, como Itaipu, Belo Monte e Tucuruí, citados entre as maiores hidrelétricas do mundo.

Risco não está apenas nas grandes cheias

A relevância das hidrelétricas para o sistema elétrico brasileiro está associada à capacidade de fornecer geração firme, flexibilidade operacional e armazenamento de água nos reservatórios. A expansão do parque, no entanto, enfrenta restrições ambientais e dificuldades de licenciamento.

Ao mesmo tempo, o crescimento das fontes eólica e solar reduz gradualmente a dependência relativa da geração hidráulica, embora a água continue exercendo um papel central no equilíbrio do sistema.

Os principais desafios climáticos deixaram de estar relacionados apenas à existência de água em quantidade suficiente. O problema passa a envolver uma variabilidade mais intensa: secas prolongadas, chuvas fora de época e eventos concentrados que dificultam o planejamento e a operação dos reservatórios.

A EPE organiza os riscos climáticos para o setor em dois eixos principais: a redução da geração hidrelétrica e a segurança das infraestruturas.

Entre os impactos apontados estão a menor disponibilidade hídrica, com redução da energia natural afluente, o volume de água que chega às usinas e pode ser convertido em eletricidade, e queda na geração média.

Reservatórios mais baixos também diminuem a capacidade de armazenamento e de regularização da oferta elétrica. Com menos água acumulada, o sistema perde parte da flexibilidade utilizada para compensar períodos de menor geração ou aumento da demanda.

No extremo oposto, chuvas concentradas e cheias mais intensas podem pressionar referências de projeto e dificultar o controle das vazões. Mesmo quando a barragem consegue suportar o volume, a operação precisa conciliar segurança estrutural, geração de energia e liberação de água para as áreas localizadas a jusante, isto é, abaixo do reservatório.

O aumento de sedimentos e do assoreamento pode reduzir o volume útil dos reservatórios. Temperaturas mais elevadas também ampliam a evaporação, sobretudo durante períodos quentes e secos.

A instabilidade hidrológica ainda pressiona equipamentos e altera as condições de eficiência das usinas, projetadas para operar dentro de determinados intervalos de vazão e altura da água.

De expansão para adaptação

No Brasil, qualquer choque hidrológico tem efeitos que ultrapassam a produção das hidrelétricas. A redução dos reservatórios pode elevar o despacho de usinas térmicas, pressionar os preços da energia e aumentar os riscos para a segurança do suprimento.

O desafio não se limita a produzir menos eletricidade durante um ano seco. Mudanças persistentes no regime de chuvas podem dificultar a gestão dos reservatórios ao longo de vários anos consecutivos, reduzindo a previsibilidade utilizada no planejamento do setor.

Nesse cenário, as hidrelétricas brasileiras passam de um ciclo concentrado na expansão da capacidade para outro marcado pela adaptação climática.

Esse processo inclui a modernização de usinas existentes, o reforço do monitoramento hidrológico, a revisão contínua dos parâmetros de segurança e uma gestão mais integrada dos reservatórios.

Também envolve maior coordenação com as fontes eólica e solar. Embora variáveis, essas tecnologias podem ajudar a reduzir a exposição do sistema elétrico a um único regime de chuvas, enquanto as hidrelétricas preservam o papel de fornecer flexibilidade e compensar oscilações na geração.

As grandes barragens podem ter sido construídas para resistir a eventos extremos. A operação do sistema elétrico, porém, precisa agora responder a um desafio diferente: administrar uma sequência mais incerta de secas, cheias e mudanças no calendário das chuvas.