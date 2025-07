Três Gargantas movimenta mais de 80 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2025

O Grupo das Três Gargantas, responsável pela operação do maior complexo hidrelétrico do mundo, informou nesta segunda-feira, 1º, que as instalações de navegação do Complexo das Três Gargantas, no rio Yangtzé, transportaram mais de 80 milhões de toneladas de carga no primeiro semestre de 2025.

Segundo os dados divulgados, as eclusas das Três Gargantas operaram 5.206 vezes entre janeiro e junho, permitindo a travessia de 19.125 embarcações e movimentando 81,4 milhões de toneladas. Já o elevador de navios, outra estrutura-chave do complexo, realizou 1.790 operações com carga. No total, 1.810 embarcações e mais de 280 mil passageiros passaram pelo equipamento, que transportou 758 mil toneladas.

Eficiência logística do Complexo das Três Gargantas

A operação integrada das eclusas e do elevador de navios tem ampliado a eficiência logística da hidrovia. As eclusas, consideradas as mais complexas do mundo em hidrovias interiores, contam com o maior número de níveis consecutivos e o maior desnível de água do tipo. Com capacidade anual projetada para 100 milhões de toneladas, a estrutura soma 2,24 bilhões de toneladas transportadas desde sua entrada em operação comercial, em 18 de junho de 2003.

O volume anual ultrapassa 100 milhões de toneladas há 11 anos consecutivos. Nos últimos três anos, superou 150 milhões, com pico de 168 milhões de toneladas, em contraste com os 34 milhões registrados nos primeiros anos de funcionamento.

O papel do elevador de navios no desenvolvimento da região

O elevador de navios, em fase de testes desde 18 de setembro de 2016, já recebeu mais de 1,8 milhão de turistas. A estrutura reforça o papel do complexo no desenvolvimento da faixa econômica do Yangtzé, uma das principais rotas de transporte da China.