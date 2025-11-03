Mundo

Três Gargantas completa cinco anos e registra recordes em geração de energia e transporte

Nos últimos cinco anos, o projeto reteve mais de 29 bilhões de metros cúbicos de água, em operação coordenada com reservatórios a montante, reduzindo os riscos de inundação

Três Gargantas: projeto é maior hidrelétrica do mundo (gugganij/Wikimedia Commons)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 19h22.

O Projeto das Três Gargantas completou cinco anos desde sua conclusão total neste sábado (1º), contribuindo para o controle do Rio Yangtzé. A obra também fornece geração de energia, abastecimento de água e facilita a navegação.

Nos últimos cinco anos, o projeto reteve mais de 29 bilhões de metros cúbicos de água, em operação coordenada com reservatórios a montante, reduzindo os riscos de inundação nas regiões média e baixa do rio.

423 bilhões kW/h

A usina hidrelétrica das Três Gargantas gerou mais de 423 bilhões de quilowatts-hora de eletricidade, equivalente à economia de 128 milhões de toneladas de carvão e à redução de 347 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono.

O projeto garantiu o abastecimento de água durante as estações secas, liberando 82,4 bilhões de metros cúbicos para usos industriais, domésticos e ecológicos.

Navegação

A navegação melhorou, com mais de 700 milhões de toneladas de carga passando pelas eclusas nos últimos cinco anos. O volume anual superou 150 milhões de toneladas por três anos consecutivos, atingindo 168 milhões de toneladas em 2023.

O elevador de navios transportou mais de 1,7 milhão de passageiros e 15 milhões de toneladas de carga, funcionando como corredor rápido de trânsito.

Desde o início da construção em 1994, o projeto evoluiu para um sistema abrangente de controle hídrico, com uma barragem de 2.309 metros de comprimento e 185 metros de altura, eclusas gêmeas de cinco níveis e 34 turbinas com capacidade total de 22,5 milhões de quilowatts.

