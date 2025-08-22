Leilão de energia para hidrelétricas atrai R$ 5,4 bilhões em investimentos

O leilão de energia nova A-5, realizado nesta sexta-feira pelo governo federal na sede da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), resultou em 815,5 megawatts (MW) em contratos com hidrelétricas. A entrega de energia está programada para entre janeiro de 2030 e dezembro de 2049.

O certame viabilizou cerca de R$ 5,4 bilhões em investimentos para a construção das novas usinas. Ao todo, 65 grupos vencedores venderão energia para nove distribuidoras a um preço médio de R$ 392,84/MWh, com deságio de 3,16% em relação ao preço teto. Com isso, segundo a CCEE, os consumidores terão R$ 864,8 milhões de economia nas contas de luz.

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) cadastrou 241 projetos para o leilão, totalizando 2.999 MW de potência, sendo ambos os números recordes. A energia foi adquirida pelas distribuidoras Amazonas Energia (148,578 MWm - megawatt médio), Celpe (25,090 MWm), Coelba (87,030 MWm), Coelce (34,342 MWm), Cosern (11,761 MWm), Eletropaulo (30,657 MWm), Energisa Paraíba (7,841 MWm), Energisa Tocantins (7,841 MWm) e Light (31,362 MWm).

Os maiores compradores foram a Amazonas Energia, responsável por 38,6% do volume negociado, seguida por Coelba, Enel Ceará (Coelce), Light e Enel São Paulo (Eletropaulo), além da Neoenergia (Cosern). Os contratos têm duração de 20 anos.

O Custo Marginal de Referência (CMR) foi fixado em R$ 411 por megawatt-hora (MWh), ou seja, esse é o valor máximo para projetos novos ou para usinas que já têm autorização, mas ainda sem contrato.

Projetos com autorização e contrato em vigor terão preços mais baixos: R$ 221,55/MWh no caso das grandes hidrelétricas (UHEs) e R$ 316,50/MWh para pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e centrais geradoras hidrelétricas (CGHs).