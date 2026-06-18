Energia solar no Brasil: geração distribuída supera 4,3 milhões

O Brasil chegou a 4,321 milhões de conexões de energia solar na modalidade de geração distribuída até abril de 2026, segundo dados do Infográfico Solfácil, relatório que acompanha o desempenho do setor mensalmente da Solfácil, maior ecossistema de soluções solares da América Latina, com base em informações da ANEEL.

Somente nos quatro primeiros meses do ano, foram registradas 202 mil novas instalações no país. Os dados mostram o avanço acelerado da energia solar nos últimos anos.

Em 2020, o Brasil tinha cerca de 401 mil sistemas conectados. Em 2021, o número saltou para 852 mil e continuou crescendo até ultrapassar a marca de 4 milhões no fim de 2025.

Maioria das instalações está em casas e em sistemas de pequeno porte

A maior parte das conexões está em imóveis residenciais. De acordo com o estudo, 84% das usinas solares instaladas no país pertencem a consumidores residenciais.

Os setores comercial, rural e industrial aparecem na sequência, com 6%, 5% e 1% das conexões, respectivamente. O perfil das instalações também acompanha a predominância das residências.

Mais da metade dos sistemas, cerca de 54%, possui potência entre 3 e 6 kWp — faixa considerada comum para abastecimento de casas. Outros 24% têm entre 6 e 10 kWp. Já os sistemas menores que 3 kWp e aqueles acima de 10 kWp representam, cada um, 11% do total instalado.

O levantamento também aponta que 2024 foi o ano com maior volume de capacidade adicionada da série histórica, com 10,2 MWp instalados. Em 2025, o setor registrou 9,2 MWp. Em 2026, até abril, já foram adicionados 1,8 MWp.

São Paulo lidera ranking de novas instalações

São Paulo foi o estado que mais instalou sistemas solares nos últimos 12 meses, com 119 mil novas conexões. Na sequência aparecem Minas Gerais (61 mil), Paraná (54 mil), Mato Grosso (48 mil) e Bahia (44 mil).

Entre as cidades, Cuiabá liderou o ranking nacional, com 9 mil novas instalações no período. Brasília aparece em seguida, com 8 mil, seguida por Campo Grande e Rio de Janeiro, ambas com 7 mil, além de Petrolina, com 6 mil novas conexões.

Centro-Oeste lidera em penetração solar

Apesar de São Paulo concentrar o maior número de novas instalações, o Centro-Oeste é a região com maior presença proporcional da energia solar no país. A taxa de penetração da região chegou a 12,4%, acima da média nacional de 8,1%.

O índice considera a quantidade de unidades consumidoras com energia solar em relação ao total de imóveis conectados à rede elétrica.

Veja o ranking regional:

Centro-Oeste: 12,4% Sul: 9,3% Sudeste: 8,2% Norte: 6,8% Nordeste: 6,5%