China constrói maior sistema hídrico do mundo

País investe 5,4 trilhões de yuans em conservação hídrica, amplia capacidade de armazenamento para 210,4 bilhões de m³ e reduz perdas econômicas por enchentes de 0,28% para 0,18% do PIB

China tem maior sistema de infraestrutura hídrica do mundo (STR/AFP via/Getty Images)

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 12h57.

Durante coletiva de imprensa do Gabinete de Informação do Conselho de Estado sobre a "Conclusão de Alta Qualidade do 14º Plano Quinquenal", nesta terça-feira, 30, o ministro dos Recursos Hídricos, Li Guoying, afirmou que o país alcançou avanços significativos na infraestrutura de conservação de água.

Segundo ele, até o final de 2024, a China concluiu 95 mil reservatórios, 200 projetos de desvio de água de grande e médio porte, 6.924 áreas de irrigação e 318 mil quilômetros de diques, formando o maior sistema de infraestrutura hídrica do mundo.

Investimento em infraestrutura e prevenção de desastres

Durante o 14º Plano Quinquenal, o investimento em projetos de conservação de água deve ultrapassar 5,4 trilhões de yuans, 1,6 vez o total do período anterior. Em 2024, o investimento alcançou 1,3529 trilhão de yuans. Li Guoying destacou que 172 grandes projetos foram lançados para otimizar o layout, a estrutura, as funções e a integração do sistema hídrico. A alocação de recursos está se organizando em padrão de "coordenação norte-sul e assistência mútua leste-oeste", com cobertura nacional de água prevista em 80,3% até o final do ano.

O sistema de prevenção de inundações foi ampliado com a construção de projetos que aumentaram a capacidade de armazenamento em 3,5 bilhões de metros cúbicos. Mais de 3.500 rios de pequeno e médio porte receberam gerenciamento sistemático, 17.994 reservatórios perigosos foram reforçados, e 56 áreas nacionais de armazenamento de inundações foram estabelecidas. A capacidade de armazenamento nos sete principais rios alcançou 210,4 bilhões de metros cúbicos, suficiente para enfrentar a maior enchente desde a fundação da República Popular da China. Estações hidrológicas agora somam 133 mil, ampliando o período de previsão de inundações de três para dez dias.

Durante o período, a China protegeu 660 milhões de pessoas por meio de diques, 25.311 reservatórios foram utilizados para armazenar 526,4 bilhões de metros cúbicos de água de inundação, evitando a inundação de 7.661 cidades e o deslocamento de 42,78 milhões de pessoas. Nenhum dique importante se rompeu desde 2022, e as perdas econômicas causadas por enchentes caíram de 0,28% para 0,18% do PIB.

Rios e lagos recuperam vitalidade

O Ministério dos Recursos Hídricos implementou a Campanha de Recuperação do Rio Mãe, avaliou a saúde de rios e lagos, fortaleceu a conectividade dos sistemas fluviais e lacustres e realizou reposição ecológica de água. Mais de 1.300 km² de lagos, incluindo Dongting, Poyang, Taihu, Hongze e Honghu, foram restaurados, devolvendo dinamismo às bacias hidrográficas.

O conceito "Duas Montanhas" orientou políticas que conectam produção, vida urbana e ecologia saudável. Foram executados 122 projetos de Rios e Lagos Felizes, criando cadeias industriais verdes, cinturões agrícolas ecológicos e sistemas de serviços baseados em rios e lagos.

Eficiência no uso da água e irrigação agrícola

O país construiu 191 novos distritos de irrigação e modernizou 1.959 distritos de grande e médio porte, restaurando mais de 200 milhões de mu (aproximadamente 166 acres) de terras cultivadas. A taxa de penetração de água encanada rural atingiu 96%, irrigando 1,09 bilhão de mu de terra cultivada. Até 2024, o consumo de água por 10 mil yuans de PIB e por 10 mil yuans de valor agregado industrial caiu 17,7% e 23,6%, respectivamente, em relação a 2020. O uso de água não convencional alcançou 25,1 bilhões de metros cúbicos.

A produtividade de grãos por metro cúbico de água de irrigação manteve-se acima de 3,6 kg, e o coeficiente de utilização efetiva da água aumentou de 0,565 para 0,58. Li Guoying destacou que esses avanços asseguram colheitas estáveis e melhoram a eficiência no uso da água nos distritos de irrigação

