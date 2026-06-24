Neymar joga hoje? Ancelotti diz que jogador está disponível para enfrentar a Escócia

Essa será a primeira vez de Neymar relacionado para um jogo do Brasil após quase três anos. No período, o atleta conviveu com lesões e problemas físicos, ficando de fora de muitas convocações da Amarelinha.

Neymar está à disposição, mas não deve atuar por 90 minutos. O jogador será opção no banco de reservas e poderá entrar no decorrer da partida. Ancelotti demonstrou bom humor ao responder sobre a utilização do jogador.