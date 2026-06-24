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Fase de grupos copa 2026

Neymar joga hoje? Ancelotti diz que jogador está disponível para enfrentar a Escócia

Atleta se recuperou de uma lesão na panturrilha e voltará a atuar pela seleção brasileira após quase três anos

Neymar: jogador é um dos principais nomes da seleção brasileira ( (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP))

Neymar: jogador é um dos principais nomes da seleção brasileira ( (Foto de Mauro PIMENTEL / AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de junho de 2026 às 13h45.

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Neymar estará relacionado para o jogo entre Brasil x Escócia, válido pela terceira rodada do grupo C, da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, o treinador Carlo Ancelotti revelou que o camisa 10 estará à disposição para o duelo que acontece nesta quarta-feira, 24, às 19h, de Brasília, em Miami.

"Neymar está disponível. Treinou bem durante a semana, se preparou bem para o jogo para poder jogar com outros jogadores. Estamos muito felizes que ele está de volta. Com a qualidade dele, pode ajudar o time", afirmou o italiano.

"Ele pode jogar. Eu posso jogar 90 minutos caminhando. Ele pode jogar, está bem. Treinou muito bem. Estou muito feliz com ele", afirmou o treinador.

O último jogo de Neymar pela seleção brasileira aconteceu no dia 17 de outubro de 2023. Na ocasião, o Brasil enfrentou o Uruguai, em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. O atacante sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco ainda no primeiro tempo e foi substituído. A Seleção perdeu o duelo por 2 a 0.

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