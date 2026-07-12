Inteligência Artificial

Patrocinado por:

logo-totvs-preto

Muito além dos algoritmos: conheça as pessoas que ensinam a inteligência artificial

Por trás de respostas rápidas e aparentemente espontâneas existe uma cadeia de profissionais responsável por revisar dados, corrigir erros e treinar modelos para que a inteligência artificial aprenda a responder de forma mais precisa

O treinamento de modelos de IA envolve profissionais de diferentes áreas, muito além de programadores e engenheiros (Imagem gerada por IA/Divulgação)

O treinamento de modelos de IA envolve profissionais de diferentes áreas, muito além de programadores e engenheiros (Imagem gerada por IA/Divulgação)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 12 de julho de 2026 às 07h08.

Ao perguntar algo para uma inteligência artificial, a impressão é que a resposta surge de forma automática. Mas, por trás de cada interação, existe um trabalho humano pouco conhecido pelo público.

Antes de um chatbot responder dúvidas, criar textos ou interpretar imagens, milhares de profissionais participaram do processo de treinamento que tornou esse sistema capaz de compreender comandos e gerar respostas.

Esses especialistas trabalham em diferentes etapas do desenvolvimento da IA: organizam bases de dados, classificam informações, revisam respostas, avaliam erros e ajudam a definir quais comportamentos os modelos devem ou não adotar.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

Os profissionais que ensinam a IA

Uma das funções mais importantes é a dos chamados treinadores de modelos de inteligência artificial. Eles analisam milhares de respostas produzidas pela IA e indicam quais são mais corretas, úteis ou naturais.

Esse processo funciona como uma espécie de "feedback contínuo". Sempre que o modelo apresenta respostas confusas, incompletas ou inadequadas, essas avaliações ajudam os desenvolvedores a aperfeiçoar o sistema nas próximas versões.

Em muitos casos, o treinamento envolve profissionais de áreas específicas, como médicos, advogados, engenheiros, programadores e professores, que avaliam se as respostas estão tecnicamente corretas.

Nem tudo é programação

Ao contrário do que muitos imaginam, ensinar uma inteligência artificial não depende apenas de programação. Linguistas ajudam os modelos a compreender nuances da linguagem. Jornalistas e redatores avaliam clareza, coerência e estilo dos textos.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Especialistas em experiência do usuário analisam se as respostas são fáceis de entender. Já profissionais de ética e segurança identificam conteúdos potencialmente perigosos ou enviesados.

Essa diversidade de perfis faz com que o desenvolvimento da IA seja um trabalho multidisciplinar, que combina conhecimento técnico com habilidades humanas difíceis de automatizar.

Como a IA aprende a responder melhor

Grande parte dos modelos atuais utiliza um processo conhecido como Aprendizado por Reforço com Feedback Humano (RLHF, na sigla em inglês). Na prática, diferentes pessoas recebem duas ou mais respostas produzidas pela IA para uma mesma pergunta e escolhem qual delas oferece a melhor qualidade.

Essas avaliações servem como referência para ajustar o comportamento do modelo, tornando as respostas futuras mais úteis, claras e alinhadas às expectativas dos usuários.

Esse trabalho acontece continuamente. Mesmo depois do lançamento de um modelo, equipes seguem analisando falhas, identificando padrões de erro e propondo melhorias.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

Uma profissão que cresce junto com a IA

O avanço da inteligência artificial também impulsionou a demanda por profissionais especializados em treinamento, avaliação e governança de modelos.

Empresas de tecnologia, laboratórios de pesquisa e plataformas de IA contratam pessoas para revisar conteúdos, testar sistemas e garantir que as respostas mantenham padrões de qualidade e segurança.

Embora os algoritmos realizem cálculos extremamente complexos, ainda dependem de conhecimento humano para aprender, evoluir e reduzir erros.

Em outras palavras, por trás das respostas geradas em poucos segundos existe o trabalho de milhares de pessoas que ajudam a ensinar, corrigir e orientar a inteligência artificial diariamente.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IA

Mais de Inteligência Artificial

Conheça as profissões que praticamente não existiam

A inteligência artificial aproxima ou aumenta a desigualdade? O debate que cresce no mundo

Como a IA está ajudando a prever enchentes, incêndios e outros desastres naturais

A inteligência artificial também fica desatualizada; entenda por que isso acontece

Mais na Exame

Casual

De trem pela costa do Mississippi: um roteiro entre cafeterias e cidades à beira-mar

Pop

Como Emily Henry vendeu 12 milhões de livros e virou a nova aposta de Hollywood

EXAME Agro

A queda de braço no setor de leite: por que os preços não devem cair tão cedo

Um conteúdo Bússola

O que o CMO ganha quando pensa como engenheiro