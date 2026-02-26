Além do kilt: Fifa libera acessório típico da Escócia a torcedores na Copa

A Fifa confirmou nesta quarta-feira, 25, que os torcedores da Escócia poderão entrar nos estádios da Copa do Mundo de 2026 usando os tradicionais sporrans, acessórios típicos do traje escocês.

O que são 'sporrans'?

Os sporrans são pequenas bolsas de couro ou pele, usadas com o kilt - saia tradicional escocesa - porque a peça não tem bolsos. Eles ficam pendurados na frente da cintura e funcionam como um compartimento para objetos pessoais.

O uso dos sporrans estava em dúvida porque as regras de segurança dos estádios norte-americanos permitem apenas bolsas transparentes ou pequenas que sigam medidas rígidas. Muitos modelos de sporran ultrapassam esses limites.

Fifa e Associação Escocesa chegam a um acordo

Após conversas entre a Fifa e a Associação Escocesa de Futebol, ficou decidido que os sporrans poderão entrar nos estádios normalmente, desde que sejam inspecionados nas checagens de segurança.

A decisão traz alívio à chamada "Exército Tartan", torcida escocesa conhecida por vestir os kilts completos nas partidas da seleção. A Escócia volta a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos e será a terceira adversária do Brasil no Grupo C do Mundial, no dia 26 de junho, em Miami.