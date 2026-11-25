A 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJPS) condenou a provedora de carteiras de criptomoedas de autocustódia, BitPay, a devolver 336,2008 bitcoins roubados de um investidor brasileiro.

Em novembro de 2019, dois saques não autorizados foram realizados na carteira Copay do investidor. O primeiro, de 294.018 BTC, ocorreu às 14h27 (horário de Brasília), e o segundo, de 42,22272, às 14h59.

Na época, essa quantidade da criptomoeda equivalia a mais de R$ 10 milhões. Hoje, 336 BTC são o equivalente a R$ 11,5 milhões.

Carteira tem obrigação de ser segura

Relatora da decisão, a desembargadora Daise Fajardo Nogueira Jacot, destacou que em menos de 30 minutos uma quantia dessa monta foi sacada da "conta" sem que a fornecedora da carteira acionasse mecanismos de segurança, como autenticação de dois fatores, biometria ou checagem prévia por e-mail.

De acordo com Daise, a justificativa de que o modelo de autocustódia passa toda a responsabilidade ao usuário não se sustenta. A desembargadora argumentou que o fornecedor de uma carteira de criptomoedas tem o dever de fornecer um produto tecnicamente seguro, sem a possibilidade de ser invadido por hackers.

"Demais, os relatórios técnicos juntados aos autos apontaram histórico de vulnerabilidades no código dos aplicativos desenvolvidos pela demandada com risco de extração de chaves privadas", disse a magistrada.

Código de Defesa do Consumidor

Além disso, a desembargadora também disse que a cláusula de exoneração de responsabilidade presente no contrato da carteira é nula diante do Código de Defesa do Consumidor (CDC) brasileiro.

"O fato de a fraude cibernética ter sido perpetrada mediante a atuação de terceiros invasores não desnatura a responsabilidade da Fornecedora, caracterizando inequívoco fortuito interno associado aos riscos e aos proveitos da atividade digital explorada", afirmou, comparando o caso a uma fraude bancária.

A decisão determina que a BitPay pague os valores desviados do investidor brasileiro em bitcoin ou em valor correspondente em reais acrescidos de correção monetária e juros de mora ajustados pela taxa Selic.

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