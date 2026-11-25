A escrivaninha tem quase 177 mil buscas mensais no Google e segue como um dos móveis mais procurados por quem estuda ou trabalha em casa. Na Black Friday 2026, o ChatGPT aponta uma líder isolada: a Madesa.

Os números são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de escrivaninha o ChatGPT recomenda?

A Madesa aparece em 70% das respostas, sem empate técnico com as demais. A Mobly vem em segundo, com 63%, seguida pela loja MadeiraMadeira (53%), pelo Mercado Livre (51,7%) e pela Tecno Mobili (50,7%). Artely, Tok&Stok, Amazon, Demóbile e Magazine Luiza completam o top 10.

O varejo tem peso grande na categoria: quatro das dez posições são de lojas. A fonte mais citada pelo ChatGPT é o próprio site da MadeiraMadeira, com 68% de participação.

Quanto custa uma escrivaninha na Black Friday 2026?

Os preços citados pelo ChatGPT durante a coleta foram:

Mobly: R$ 288,99 no Pix, com a marca descrita como "destaque em descontos";

R$ 288,99 no Pix, com a marca descrita como "destaque em descontos"; Tecno Mobili: R$ 299,99;

R$ 299,99; Madesa: R$ 329,99, com "boa relação custo-benefício".

Na MadeiraMadeira, que anuncia descontos de até 80% no mês da Black Friday, uma mesa para escritório industrial com gaveta saía por R$ 319,98, e uma escrivaninha-penteadeira de 120 cm com sete gavetas, por R$ 379,99. Mesas em L para escritório apareciam por cerca de R$ 400.

O que verificar antes de comprar uma escrivaninha?

Medidas: para trabalhar com notebook e monitor, prefira tampos de pelo menos 120 cm de largura e 60 cm de profundidade;

para trabalhar com notebook e monitor, prefira tampos de pelo menos 120 cm de largura e 60 cm de profundidade; Altura: o padrão é de 72 a 75 cm. Quem passa muitas horas sentado pode considerar uma mesa com regulagem de altura;

o padrão é de 72 a 75 cm. Quem passa muitas horas sentado pode considerar uma mesa com regulagem de altura; Material: MDF é mais resistente que MDP; pés metálicos dão mais estabilidade;

MDF é mais resistente que MDP; pés metálicos dão mais estabilidade; Gavetas e passa-fios: ajudam a manter a mesa organizada.

Combine a compra com uma boa cadeira e veja as marcas e lojas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Inclua o frete e a montagem na conta e, se o móvel chegar com avaria, conheça as regras de troca.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de escrivaninha na Black Friday? Segundo a Ranqia, a Madesa é a mais citada pelo ChatGPT, com 70% das respostas.

Quanto custa uma escrivaninha simples? O ChatGPT cita modelos entre R$ 289 e R$ 330.