Quem faz barulho na Black Friday é quem vende (Unsplash)
Redação Exame
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 16h50.
Última atualização em 25 de novembro de 2026 às 17h00.
Por Lilian Carvalho, professora da Escola de Negócios Saint Paul, professora doutora em marketing pela FGV-EAESP e especialista em marketing digital
Todo ano, nas semanas que antecedem a Black Friday, as redes parecem tomadas por uma euforia coletiva. Contagens regressivas, listas de cupons, ofertas que expiram à meia-noite. Quem acompanha só o número de menções nas principais redes sociais tende a concluir que o brasileiro está ansioso para comprar. Uma análise mais atenta de quem está falando aponta em outra direção.
O monitoramento no Brandwatch reuniu as menções públicas em português a Black Friday, Black November e esquenta Black Friday entre 1º e 25 de novembro de 2026. Foram 130.543 menções. Para chegar mais perto da conversa espontânea, a busca já excluía posts com chamadas típicas de publicidade, como "link na bio", "use o cupom", "compre agora" e as hashtags #publi e #ad.
Em seguida, foi extraída da ferramenta uma amostra aleatória de 200 menções, lidas uma a uma, com classificação do autor de cada uma.
O resultado é claro. 46% das menções vinham de quem vende: lojas e marcas anunciando a própria oferta responderam por 28,5%, e afiliados, perfis de cupons e de ofertas, por 17,5%. Outros 10% eram conteúdo adulto usando a hashtag para vender assinaturas. Somando tudo, 56% da amostra estava vendendo alguma coisa.
Imprensa e órgãos públicos ficaram com 33%. Os consumidores comuns foram 19 em 200, ou 9,5%. Na amostra inteira, para cada consumidor comum há quase cinco posts de quem vende.
Esses 46% são um piso. O filtro da busca já tinha deixado de fora os anúncios mais explícitos, e ainda assim quem vende ocupa quase metade da conversa.
O recorte mais justo é o do X, a rede em que qualquer pessoa pode publicar e ser captada pela ferramenta. Ali, das 76 menções da amostra, 33 (43%) vinham de lojas e afiliados, contra 16 (21%) de consumidores. São cerca de dois posts de quem vende para cada consumidor.
Os 19 consumidores da amostra não demonstravam euforia: o tom se dividiu entre nove positivos e dez negativos, sete deles de raiva. Na amostra inteira, para cada consumidor com tom positivo há cerca de dez posts comerciais. No X, sozinho, a relação é de quase quatro para um.
O termo mais frequente na nuvem de palavras da ferramenta, que não conta os termos da própria busca, é "aproveite", presente em cerca de uma a cada dez das 130 mil menções. Logo depois vem "confira", e "condições especiais", "tempo limitado" e "50% OFF" também estão entre os termos mais frequentes.
Dos dez links mais compartilhados, seis levam a ofertas da Amazon ou do Mercado Livre com código de afiliado, e quatro, a plataformas de assinatura de conteúdo adulto. O primeiro link de um veículo de imprensa só aparece na 32ª posição.
O padrão se repete entre os líderes da conversa. Entre 26 de outubro e 25 de novembro, Amazon e Mercado Livre somaram 77% das menções aos 12 principais varejistas. Mas cada autor que fala deles publica, em média, cerca de oito posts. Na Shopee e na Magalu, a média fica perto de três.
Na amostra, 18 das 23 menções aos dois gigantes vinham de afiliados. A leitura da análise é que boa parte dessa liderança é de distribuição: uma rede de perfis de ofertas replicando links em escala.
A expectativa, emoção que se associa à data, é a mais presente, em 32% das menções que não eram conteúdo adulto. Das 58 menções com expectativa, 53 vêm de lojas e afiliados. É o tom do "chegou" e do "não perca". No X a proporção é menor, mas a direção se mantém: 11 menções de expectativa vêm de quem vende e cinco de consumidores.
Quando o consumidor fala por conta própria, o tom se divide, com nove menções positivas e dez negativas. Três das sete menções de raiva são reclamações no Reclame Aqui, um site feito para reclamar. Algumas frases soam familiares: "black friday ta ai, mas de que q adianta se eu nao tenho dinheiro". Ou, de alguém que acompanha os preços desde o 11/11: "Até agora a grande maioria das coisas na velha pegada 'metade do dobro'".
O achado tem consequência para quem mede a data. O classificador automático do Brandwatch marcou como positivas 24,8% das menções que conseguiu classificar. A hipótese é que esse número esteja inflado pelo vocabulário de anúncio, que soa positivo para uma máquina.
O dicionário de emoções testado na análise cometeu o mesmo erro e encontrou alegria em 31 menções, contra 12 na leitura humana. Quem mede o entusiasmo do consumidor pelo sentimento automático pode estar medindo o entusiasmo do anúncio.
Há uma limitação importante. O Brandwatch enxerga a conversa pública monitorável. No Instagram e no Facebook, a ferramenta capta apenas posts de um conjunto de páginas e contas públicas, de setores como varejo, moda e mídia, sem os comentários. Nessas redes, o consumidor quase não aparece por construção da ferramenta, não por comportamento, e por isso o recorte do X é o teste mais justo.
Stories, mensagens privadas e grupos de WhatsApp e Telegram ficam de fora, e TikTok e YouTube vieram zerados nesta busca. Por isso, a análise não afirma que o brasileiro está desanimado com a data. O que os dados mostram é que o barulho público, nas semanas que antecedem o dia 27, é em grande parte de quem vende.
Para as marcas, a implicação é prática. Se quase metade da conversa já é oferta, mais um post de "aproveite" só engrossa o ruído. O espaço vazio está na voz do comprador real: prova de preço, avaliação de quem comprou, entrega cumprida.Para quem analisa a data, o recado é outro. Volume de menções não mede desejo. Antes de contar quantos falam da Black Friday, é preciso saber quem está falando e o que essa pessoa quer vender.
Lilian Carvalho é professora da Escola de Negócios Saint Paul, professora doutora em marketing pela FGV-EAESP e especialista em marketing digital, métricas de marketing e otimização de resultados de funis de vendas. Coordena o Centro de Estudos em Marketing Digital da EAESP (FGV/CEMD) e atua como consultora e palestrante. É criadora do Método Lumière, de ensino gamificado de métricas de marketing digital. Em 2018, foi selecionada pela NASA como cientista de dados para o programa Datanauts, no outono. Entre seus clientes estão Natura, ABVED e Bunzl EPIs, além de outras grandes empresas do Brasil e do exterior. Também é professora visitante da Agora Business School (Egito), coordenadora do Certificado em Marketing Digital (online) da Universidade de Chicago (EUA) e Teaching Assistant da Universidade de Miami (EUA).