Por Lilian Carvalho, professora da Escola de Negócios Saint Paul, professora doutora em marketing pela FGV-EAESP e especialista em marketing digital

Todo ano, nas semanas que antecedem a Black Friday, as redes parecem tomadas por uma euforia coletiva. Contagens regressivas, listas de cupons, ofertas que expiram à meia-noite. Quem acompanha só o número de menções nas principais redes sociais tende a concluir que o brasileiro está ansioso para comprar. Uma análise mais atenta de quem está falando aponta em outra direção.

Como o levantamento foi feito

O monitoramento no Brandwatch reuniu as menções públicas em português a Black Friday, Black November e esquenta Black Friday entre 1º e 25 de novembro de 2026. Foram 130.543 menções. Para chegar mais perto da conversa espontânea, a busca já excluía posts com chamadas típicas de publicidade, como "link na bio", "use o cupom", "compre agora" e as hashtags #publi e #ad.

Em seguida, foi extraída da ferramenta uma amostra aleatória de 200 menções, lidas uma a uma, com classificação do autor de cada uma.

Quase metade das menções vem de quem vende

O resultado é claro. 46% das menções vinham de quem vende: lojas e marcas anunciando a própria oferta responderam por 28,5%, e afiliados, perfis de cupons e de ofertas, por 17,5%. Outros 10% eram conteúdo adulto usando a hashtag para vender assinaturas. Somando tudo, 56% da amostra estava vendendo alguma coisa.

Imprensa e órgãos públicos ficaram com 33%. Os consumidores comuns foram 19 em 200, ou 9,5%. Na amostra inteira, para cada consumidor comum há quase cinco posts de quem vende.

Esses 46% são um piso. O filtro da busca já tinha deixado de fora os anúncios mais explícitos, e ainda assim quem vende ocupa quase metade da conversa.

No X, cerca de dois posts de vendedores para cada consumidor

O recorte mais justo é o do X, a rede em que qualquer pessoa pode publicar e ser captada pela ferramenta. Ali, das 76 menções da amostra, 33 (43%) vinham de lojas e afiliados, contra 16 (21%) de consumidores. São cerca de dois posts de quem vende para cada consumidor.

Consumidores que falam não estão eufóricos

Os 19 consumidores da amostra não demonstravam euforia: o tom se dividiu entre nove positivos e dez negativos, sete deles de raiva. Na amostra inteira, para cada consumidor com tom positivo há cerca de dez posts comerciais. No X, sozinho, a relação é de quase quatro para um.

A base inteira confirma o padrão

O termo mais frequente na nuvem de palavras da ferramenta, que não conta os termos da própria busca, é "aproveite", presente em cerca de uma a cada dez das 130 mil menções. Logo depois vem "confira", e "condições especiais", "tempo limitado" e "50% OFF" também estão entre os termos mais frequentes.

Dos dez links mais compartilhados, seis levam a ofertas da Amazon ou do Mercado Livre com código de afiliado, e quatro, a plataformas de assinatura de conteúdo adulto. O primeiro link de um veículo de imprensa só aparece na 32ª posição.

Amazon e Mercado Livre lideram por distribuição

O padrão se repete entre os líderes da conversa. Entre 26 de outubro e 25 de novembro, Amazon e Mercado Livre somaram 77% das menções aos 12 principais varejistas. Mas cada autor que fala deles publica, em média, cerca de oito posts. Na Shopee e na Magalu, a média fica perto de três.

Na amostra, 18 das 23 menções aos dois gigantes vinham de afiliados. A leitura da análise é que boa parte dessa liderança é de distribuição: uma rede de perfis de ofertas replicando links em escala.

A expectativa vem mais do anúncio do que do consumidor

A expectativa, emoção que se associa à data, é a mais presente, em 32% das menções que não eram conteúdo adulto. Das 58 menções com expectativa, 53 vêm de lojas e afiliados. É o tom do "chegou" e do "não perca". No X a proporção é menor, mas a direção se mantém: 11 menções de expectativa vêm de quem vende e cinco de consumidores.

Quando o consumidor fala por conta própria, o tom se divide, com nove menções positivas e dez negativas. Três das sete menções de raiva são reclamações no Reclame Aqui, um site feito para reclamar. Algumas frases soam familiares: "black friday ta ai, mas de que q adianta se eu nao tenho dinheiro". Ou, de alguém que acompanha os preços desde o 11/11: "Até agora a grande maioria das coisas na velha pegada 'metade do dobro'".

O sentimento automático pode medir o entusiasmo do anúncio

O achado tem consequência para quem mede a data. O classificador automático do Brandwatch marcou como positivas 24,8% das menções que conseguiu classificar. A hipótese é que esse número esteja inflado pelo vocabulário de anúncio, que soa positivo para uma máquina.

O dicionário de emoções testado na análise cometeu o mesmo erro e encontrou alegria em 31 menções, contra 12 na leitura humana. Quem mede o entusiasmo do consumidor pelo sentimento automático pode estar medindo o entusiasmo do anúncio.

O que o Brandwatch não enxerga

Há uma limitação importante. O Brandwatch enxerga a conversa pública monitorável. No Instagram e no Facebook, a ferramenta capta apenas posts de um conjunto de páginas e contas públicas, de setores como varejo, moda e mídia, sem os comentários. Nessas redes, o consumidor quase não aparece por construção da ferramenta, não por comportamento, e por isso o recorte do X é o teste mais justo.

Stories, mensagens privadas e grupos de WhatsApp e Telegram ficam de fora, e TikTok e YouTube vieram zerados nesta busca. Por isso, a análise não afirma que o brasileiro está desanimado com a data. O que os dados mostram é que o barulho público, nas semanas que antecedem o dia 27, é em grande parte de quem vende.

O que muda para marcas e analistas

Para as marcas, a implicação é prática. Se quase metade da conversa já é oferta, mais um post de "aproveite" só engrossa o ruído. O espaço vazio está na voz do comprador real: prova de preço, avaliação de quem comprou, entrega cumprida.

Para quem analisa a data, o recado é outro. Volume de menções não mede desejo. Antes de contar quantos falam da Black Friday, é preciso saber quem está falando e o que essa pessoa quer vender.

Quem assina a análise

Lilian Carvalho é professora da Escola de Negócios Saint Paul, professora doutora em marketing pela FGV-EAESP e especialista em marketing digital, métricas de marketing e otimização de resultados de funis de vendas. Coordena o Centro de Estudos em Marketing Digital da EAESP (FGV/CEMD) e atua como consultora e palestrante. É criadora do Método Lumière, de ensino gamificado de métricas de marketing digital. Em 2018, foi selecionada pela NASA como cientista de dados para o programa Datanauts, no outono. Entre seus clientes estão Natura, ABVED e Bunzl EPIs, além de outras grandes empresas do Brasil e do exterior. Também é professora visitante da Agora Business School (Egito), coordenadora do Certificado em Marketing Digital (online) da Universidade de Chicago (EUA) e Teaching Assistant da Universidade de Miami (EUA).