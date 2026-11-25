O sarampo pode provocar consequências que vão além da febre, das manchas na pele e das complicações respiratórias. Pesquisas mostram que o vírus é capaz de comprometer parte da memória do sistema imunológico, reduzindo a proteção adquirida anteriormente contra outras doenças.

O fenômeno, conhecido como amnésia imunológica, ocorre porque o vírus ataca células responsáveis por reconhecer agentes infecciosos e preservar a memória das respostas de defesa do organismo.

Para as conclusões, um estudo publicado na revista científica Science analisou 77 crianças não vacinadas que contraíram sarampo na Holanda. Os pesquisadores identificaram perdas de 11% a 73% do repertório de anticorpos após a infecção.

O tema voltou a ganhar atenção diante do avanço da doença. Nos Estados Unidos, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) confirmou que o país perdeu o status de eliminação do sarampo, conquistado em 2000.

O que é a amnésia imunológica causada pelo sarampo?

A amnésia imunológica é a perda de parte da memória que o sistema imunológico desenvolve após entrar em contato com vírus e bactérias.

Normalmente, o organismo mantém células capazes de reconhecer agentes infecciosos encontrados anteriormente. Essa memória permite respostas mais rápidas quando ocorre uma nova exposição.

O vírus do sarampo pode atingir essas células, incluindo os linfócitos B e T, que participam da defesa contra infecções. Os linfócitos B produzem anticorpos e ajudam a preservar informações sobre agentes infecciosos. Já os linfócitos T desempenham diferentes funções na resposta imunológica, incluindo o combate a células infectadas.

Quando essas células são comprometidas, o organismo pode perder parte da capacidade de reconhecer ameaças contra as quais já havia desenvolvido proteção. Isso significa que uma pessoa recuperada do sarampo pode ficar mais vulnerável a outras infecções, mesmo depois do desaparecimento dos sintomas.

Como foi feito o estudo

Para investigar esse efeito, pesquisadores analisaram amostras de sangue de 77 crianças holandesas que não haviam sido vacinadas contra o sarampo. As amostras foram coletadas antes da infecção e novamente após a recuperação dos participantes.

A comparação revelou uma redução significativa na diversidade de anticorpos presentes no organismo. Em alguns casos, as crianças perderam até 73% dos anticorpos previamente identificados contra diferentes agentes infecciosos.

Os resultados indicaram que o sarampo não provoca apenas uma redução temporária das defesas durante a fase aguda da doença. A infecção também pode comprometer parte da proteção construída anteriormente.

O estudo mostrou ainda que esse efeito não foi observado da mesma forma em crianças que receberam a vacina tríplice viral.

Quanto tempo a imunidade pode ficar comprometida?

Pesquisas citadas na análise científica indicam que os efeitos da amnésia imunológica podem persistir por dois a três anos após a infecção.

Durante esse período, pessoas que tiveram sarampo podem apresentar maior vulnerabilidade a outras doenças infecciosas. Isso ocorre porque o organismo precisa reconstruir parte de sua memória imunológica, comprometida pela ação do vírus.

A duração e a intensidade desse efeito podem variar. A perda de anticorpos observada em estudos não significa que todas as pessoas fiquem sem proteção contra todas as doenças.

O fenômeno ajuda a explicar por que o sarampo pode ter consequências para a saúde mesmo depois da recuperação clínica.

Vacina contra o sarampo mantém proteção contra variantes do vírus

O vírus do sarampo possui RNA como material genético, característica compartilhada com outros vírus que podem sofrer mutações ao longo do tempo. Apesar disso, a vacina contra o sarampo continua eficaz contra as variantes que circulam atualmente.

Uma das explicações está na maneira como o vírus entra nas células humanas. Esse processo depende de diferentes estruturas moleculares que precisam funcionar em conjunto. A vacinação estimula a produção de anticorpos capazes de reconhecer essas estruturas e dificultar a infecção.

Para escapar amplamente dessa resposta imunológica, o vírus precisaria acumular alterações sem perder sua capacidade de infectar células humanas. Essa combinação de mudanças é considerada extremamente improvável pelos pesquisadores.

Por isso, diferentemente de algumas vacinas que precisam ser atualizadas com frequência, a proteção contra o sarampo geralmente é duradoura após o esquema recomendado.

Vacinação também protege contra a amnésia imunológica

A vacinação contra o sarampo protege contra a infecção e, consequentemente, contra os danos imunológicos associados à doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a vacinação evitou quase 59 milhões de mortes entre 2000 e 2024.

Além de prevenir complicações como pneumonia e encefalite, a imunização também ajuda a preservar a memória do sistema imunológico contra outros agentes infecciosos.

A proteção é especialmente importante para crianças pequenas, que apresentam maior risco de complicações graves.