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Covid-19 volta a preocupar em SP: saiba onde se vacinar

Estado registrou 1.405 casos e 196 mortes pela doença em 2026; na capital, imunizante pode ser encontrado em 485 unidades básicas de saúde

Covid-19: vacinação faz parte do calendário básico do Programa Nacional de Imunizações (PNI) (Freepik)

Covid-19: vacinação faz parte do calendário básico do Programa Nacional de Imunizações (PNI) (Freepik)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07h00.

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A Secretaria de Saúde de São Paulo está reforçando a vacinação contra a Covid-19 devido ao aumento de casos e internações. A vacina está disponível gratuitamente pelo SUS em 485 unidades de saúde na capital paulista, com recomendações específicas para diferentes grupos populacionais como crianças, idosos e gestantes.

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo iniciou um reforço na vacinação contra a Covid-19, diante do aumento gradual de casos e internações em unidades de terapia intensiva (UTIs) nas últimas semanas. Segundo dados divulgados pelo governo estadual em 12 de novembro, São Paulo registrou 1.405 casos e 196 mortes pela doença em 2026.

A vacinação faz parte do calendário básico do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A recomendação é manter a caderneta atualizada, principalmente entre crianças pequenas, idosos, gestantes e pessoas com condições de saúde que aumentam o risco de complicações.

Na capital paulista, a vacina está disponível em 485 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Veja quem deve receber o imunizante, quais são os intervalos recomendados e onde procurar atendimento.

Quem deve tomar a vacina contra a Covid-19?

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo recomenda a vacinação de crianças, idosos, gestantes e pessoas que integram grupos especiais. O esquema e a frequência das doses variam conforme a idade e as condições de saúde.

Confira as recomendações:

  • Crianças de 6 meses a menores de 5 anos: devem completar o esquema primário, composto por três doses.
  • Idosos com 60 anos ou mais: devem receber duas doses por ano.
  • Pessoas imunocomprometidas: a recomendação é uma dose a cada seis meses.
  • Gestantes e puérperas: devem receber uma dose a cada gestação.
  • Demais grupos especiais: a orientação é uma dose anual.

Entre os grupos especiais estão pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas privadas de liberdade e pessoas em situação de rua.

A orientação é procurar uma UBS para conferir o histórico de vacinação e verificar se há doses pendentes. A equipe de saúde pode avaliar a situação de cada pessoa e indicar o esquema adequado.

Onde se vacinar contra a Covid-19 em São Paulo?

A vacinação é oferecida gratuitamente nas unidades de saúde do SUS. Na cidade de São Paulo, são 485 UBSs com aplicação do imunizante.

Na capital, as UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Aos sábados e feriados, a vacinação também pode ser feita nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e UBSs Integradas.

Antes de se deslocar, é possível consultar a disponibilidade de doses na plataforma De Olho na Fila e conferir os endereços das unidades pelo Busca Saúde.

Nos demais municípios paulistas, a orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima para consultar os horários e a disponibilidade da vacina.

Por que a vacinação é importante?

A vacina contra a Covid-19 reduz o risco de desenvolver formas graves da doença e de morrer em decorrência da infecção. A imunização também ajuda a proteger pessoas mais vulneráveis, que têm maior possibilidade de apresentar complicações.

Segundo Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde, o estado observou aumento gradual de casos e internações em UTIs nas últimas semanas. A diretora reforçou a importância de acompanhar os indicadores e manter as medidas de prevenção, especialmente a vacinação.

A Covid-19 pode provocar sintomas como dor de garganta, coriza, dor de cabeça, tosse, febre, cansaço e dores no corpo. Em caso de falta de ar, dor ou pressão persistente no peito, confusão mental ou queda na saturação de oxigênio, a orientação é procurar atendimento médico de urgência.

Glossário

O que é Covid-19?

Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que pode causar sintomas como dor de garganta, tosse, febre e falta de ar, com risco de complicações graves especialmente em grupos vulneráveis.

O que é SUS?

Sistema Único de Saúde do Brasil que oferece serviços de saúde gratuitos para toda a população, incluindo vacinação contra a Covid-19 em unidades de saúde públicas.

Acompanhe tudo sobre:Vacinasvacina contra coronavírusSaúde

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