Ciência

Anvisa aprova injeção que previne HIV; entenda como funciona

Doses devem ser aplicadas semestralmente e funcionam como parte do protocolo de PrEP

Composto passa também por avaliação da CMED e Conitec A An (manusapon kasosod/Getty Images)

Composto passa também por avaliação da CMED e Conitec A An (manusapon kasosod/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13h50.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira, 12, o uso do lenacapavir no combate ao HIV no Brasil. Antes de ser utilizado no Sistema Único de Saúde (SUS), o composto ainda precisa ser avaliado por outras autoridades.

O tratamento é composto por duas doses iniciais em comprimidos e injeção, aplicados com intervalo de dois dias. Após a primeira etapa, o medicamento é reaplicado semestralmente.

O que falta para aprovação do lenacapavir?

Com a liberação da Anvisa, o fármaco precisa do parecer de outros dois órgãos. 

A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) é responsável por definir o preço máximo do lenacapavir. 

Em paralelo, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) analisa o custo-benefício e impacto da implementação no orçamento público. 

Como funciona o lenacapavir?

O lenacapavir é um inibidor do capsídeo e funciona como uma cápsula que interfere no processo de reprodução do vírus. Ele afeta o tempo de abertura e prejudica o RNA viral. 

O tratamento é diferente dos outros, que focavam em bloquear a integração do DNA viral com as células do paciente. 

Um dos desafios enfrentados pelos protocolos anteriores era evitar que o contato com o vírus provocasse mutações que tornassem o patógeno resistente aos medicamentos.

Quais as vantagens no combate a Aids?

A Anvisa divulgou que o medicamento conseguiu 100% de eficácia na redução de incidência do HIV-1 em mulheres cis gênero.

O fármaco também obteve 96% de sucesso em comparação à incidência do HIV de base — que é a taxa de infecção antes de uma intervenção. 

O desempenho também foi 89% superior à PrEP oral diária que está disponível no SUS desde 2018.

Tipos de HIV 

O vírus do HIV possui dois grupos, o HIV-1 e o HIV-2. O primeiro é o mais comum no Brasil e representa também 90% das contaminações do mundo. Sua transmissão rápida é o principal foco das estratégias de saúde pública. 

O HIV-2 é mais lento e menos incidente. Ele é responsável por cerca de 2 milhões de infecções no mundo.

O que é PrEP? 

A profilaxia pré-exposição (PrEP) é uma rotina de tratamento, geralmente diária, utilizada para evitar que os pacientes contraiam o vírus.

O protocolo é disponibilizado pelo SUS com base nos medicamentos tenofovir, disoproxil e emtricitabina. 

O professor de clínica médica e medicina laboratorial da Universidade Federal de São Paulo, Klinger Soares Faíco Filho, explica que outra vantagem do lenacapavir em relação aos tratamentos tradicionais usados na PrEP é a sua forma de aplicação. 

O tempo de espera entre as doses pode facilitar a distribuição em cidades e centros urbanos com alta rotatividade e ampliar proteção em pessoas que pertencem a grupos de risco, como moradores em situação de rua.

Quando começa a aplicação no SUS?

Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde informou que aguarda a análise da CMED para dar continuidade ao processo com a Conitec. Após as duas avaliações, o fármaco poderá ser distribuído no SUS. 

Em meio a boas perspectivas para o tratamento, o custo pode ser um problema. 

A farmacêutica Gilead informou ao jornal americano The New York Times que o valor da PrEP com lenacapavir possa ser de US$ 28.218 por pessoa ao ano nos Estados Unidos. 

Na conversão brasileira, o valor seria de R$ 151.688 (por ano). 

Se o preço final for incompatível com o orçamento do SUS, o medicamento pode não ser incorporado às opções de tratamento contra o HIV no sistema público.

Acompanhe tudo sobre:SaúdeAnvisa

Mais de Ciência

BBB 26: Médico explica como Henri Castelli sofreu convulsão durante prova; veja como se prevenir

Superluas, eclipses e meteoros: o que observar no céu em 2026

Estudo revela como era o 1º parente do Homo Sapiens: 'Não se parecia com humanos'

Ex-CEO do Google quer transformar o céu em um 'banco de dados'

Mais na Exame

Onde Investir

Taxação de dividendos impulsiona novas estratégias do investidor de alta renda

Pop

Maior youtuber do mundo, MrBeast recebe aporte milionário de gigante cripto

Mundo

Trump ameaça invocar Lei da Insurreição após confrontos em Minnesota

Negócios

Ele transformou uma receita caseira em um negócio de R$ 40 milhões