Testosterona baixa é associada a risco 18% maior de morte por câncer, diz estudo

Homens com níveis baixos de testosterona apresentam maior risco de morrer de câncer, segundo um estudo internacional que analisou dados de mais de 26 mil participantes. A pesquisa identificou um aumento de 18% no risco de morte pela doença entre aqueles com menores concentrações do hormônio.

O estudo, liderado por cientistas da Universidade da Austrália Ocidental, foi publicado na revista científica The Lancet Healthy Longevity. A análise reuniu dados de 11 pesquisas de longa duração realizadas na Austrália, nos Estados Unidos e na Europa.

Os pesquisadores também investigaram a relação entre hormônios sexuais e o desenvolvimento de câncer de próstata.

Como a testosterona baixa está relacionada ao câncer?

Os pesquisadores analisaram amostras de sangue coletadas no início do acompanhamento dos participantes. Foram avaliadas as concentrações de testosterona, diidrotestosterona (DHT), globulina de ligação aos hormônios sexuais (SHBG) e hormônio luteinizante.

Em seguida, a equipe comparou os resultados com os diagnósticos de câncer e as mortes registradas ao longo das décadas seguintes. A análise mostrou que homens no grupo com os 20% menores níveis de testosterona apresentavam risco 18% maior de morrer de câncer em comparação com aqueles no grupo dos 20% maiores níveis.

A associação permaneceu mesmo após os pesquisadores considerarem a idade e outros fatores relacionados à saúde. Segundo Bu Yeap, professor da Universidade da Austrália Ocidental e responsável pela pesquisa, os resultados indicam que a testosterona pode funcionar como um marcador de riscos futuros à saúde.

Níveis abaixo de 8,6 nmol/L indicam maior risco

O estudo identificou uma concentração a partir da qual o risco de morte por câncer começava a aumentar. Segundo os pesquisadores, a associação se tornou mais evidente quando a testosterona estava abaixo de 8,6 nmol/L.

Em homens jovens e saudáveis, os níveis do hormônio normalmente variam entre 10 e 30 nmol/L, embora possam diminuir com o envelhecimento.

As concentrações também podem ser influenciadas pelo índice de massa corporal (IMC), pela atividade física e por condições médicas, como diabetes.

Os pesquisadores consideram que níveis muito baixos de testosterona podem servir como um sinal de alerta para outros problemas de saúde. Entretanto, o resultado não significa que todos os homens com concentrações inferiores a esse valor desenvolverão câncer.

Testosterona baixa aumenta o risco de câncer de próstata?

Apesar da associação com a mortalidade por câncer, o estudo não identificou uma relação entre os níveis naturais de testosterona e o risco de desenvolver câncer de próstata. A descoberta chama a atenção porque a redução da testosterona é uma estratégia utilizada no tratamento da doença.

Os pesquisadores observaram, porém, que concentrações mais baixas de outros dois hormônios estavam associadas a maior risco de câncer de próstata. Um deles é a SHBG, proteína responsável pelo transporte de hormônios sexuais no sangue.

O outro é o hormônio luteinizante, produzido pela hipófise e responsável por estimular a produção de testosterona nos testículos.

Testosterona baixa significa que é preciso fazer reposição?

Os pesquisadores alertam que os resultados não justificam o uso de suplementos ou tratamentos de reposição de testosterona para prevenir o câncer. Embora níveis baixos estejam associados a maior risco de morte pela doença, não existem evidências de que aumentar a testosterona reduza esse risco.

Segundo Bu Yeap, a identificação de concentrações inesperadamente baixas deve motivar uma avaliação médica mais ampla. Isso porque a alteração hormonal pode estar relacionada a outras condições de saúde ou fatores de risco que precisam ser investigados.

O pesquisador também destaca a importância de hábitos saudáveis e acompanhamento médico regular.

A principal possibilidade levantada pelo estudo é utilizar a testosterona como um biomarcador de saúde, capaz de ajudar na identificação de homens que necessitam de avaliação adicional. Ainda são necessárias pesquisas para determinar como essa informação poderia ser incorporada à prática clínica.