Mpox ultrapassa mil casos e registra primeira morte no Brasil em 2026

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foram confirmados 1.009 casos neste ano. (Getty Images)
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 20h00.
Última atualização em 14 de novembro de 2026 às 20h01.
O Brasil registrou a primeira morte por mpox em 2026, em meio ao aumento das infecções pelo vírus no país. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foram confirmados 1.009 casos neste ano. Apesar do avanço, o governo federal ainda não classifica a situação como um surto.
O óbito ocorreu no Rio de Janeiro, onde o número de casos positivos registrados entre setembro e novembro dobrou em relação ao acumulado dos demais meses do ano, segundo os dados divulgados pela Fiocruz na sexta-feira, 13.
A maior concentração de infecções está em São Paulo, com 385 casos, e no Rio de Janeiro, com 384. Juntos, os dois estados respondem por aproximadamente 76% dos registros confirmados no país.
Diante do aumento dos casos, as autoridades sanitárias adotaram medidas preventivas, incluindo a compra de 25 mil novas doses de vacina e o monitoramento laboratorial de possíveis variações genéticas do vírus.
Apesar da preocupação, a Fiocruz afirma que o número de infecções permanece significativamente abaixo do pico registrado em 2022, quando o Brasil enfrentou sua maior onda da doença.
A mpox é uma doença infecciosa que pode provocar febre e lesões na pele. Embora a maioria dos casos seja leve ou moderada, a infecção também pode evoluir para quadros graves.
Em 2022 e 2024, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a mpox uma emergência de saúde pública de importância internacional devido à rápida disseminação do vírus em diferentes países.