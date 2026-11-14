Mpox ultrapassa mil casos e registra primeira morte no Brasil em 2026

O Brasil registrou a primeira morte por mpox em 2026, em meio ao aumento das infecções pelo vírus no país. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), foram confirmados 1.009 casos neste ano. Apesar do avanço, o governo federal ainda não classifica a situação como um surto.

O óbito ocorreu no Rio de Janeiro, onde o número de casos positivos registrados entre setembro e novembro dobrou em relação ao acumulado dos demais meses do ano, segundo os dados divulgados pela Fiocruz na sexta-feira, 13.

A maior concentração de infecções está em São Paulo, com 385 casos, e no Rio de Janeiro, com 384. Juntos, os dois estados respondem por aproximadamente 76% dos registros confirmados no país.

Governo reforça medidas contra a mpox

Diante do aumento dos casos, as autoridades sanitárias adotaram medidas preventivas, incluindo a compra de 25 mil novas doses de vacina e o monitoramento laboratorial de possíveis variações genéticas do vírus.

Apesar da preocupação, a Fiocruz afirma que o número de infecções permanece significativamente abaixo do pico registrado em 2022, quando o Brasil enfrentou sua maior onda da doença.

A mpox é uma doença infecciosa que pode provocar febre e lesões na pele. Embora a maioria dos casos seja leve ou moderada, a infecção também pode evoluir para quadros graves.

Em 2022 e 2024, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a mpox uma emergência de saúde pública de importância internacional devido à rápida disseminação do vírus em diferentes países.