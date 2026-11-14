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Spotify toca na caixa errada? Como conferir o aparelho selecionado no Spotify Connect

Spotify tocando na caixa de som errada? Veja como conferir o aparelho no Spotify Connect, trocar de dispositivo e remover caixas e TVs desconhecidas

Spotify Connect: recurso permite controlar a reprodução em caixas de som e smart TVs a partir do celular

Spotify Connect: recurso permite controlar a reprodução em caixas de som e smart TVs a partir do celular

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 20h00.

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Contexto53s

Quando o Spotify toca na caixa de som errada, a causa quase sempre está no Spotify Connect, recurso que retoma a música no último dispositivo ativo da sessão. A reportagem mostra, com base nas orientações do suporte do Spotify, como conferir e trocar o aparelho de destino no celular e no computador, por que surgem dispositivos de outras pessoas na lista, como removê-los e o que fazer quando a caixa de som não aparece.

Quando o Spotify toca na caixa errada, a causa quase sempre está no Spotify Connect, recurso que usa um aparelho para controlar a reprodução em outro.

O app retoma a música no último dispositivo ativo da sessão: se a última faixa saiu pela caixa da sala, o próximo play pode ir para lá, mesmo com o usuário já de fone no ouvido.

O destino do áudio fica indicado no ícone de dispositivos, na tela de reprodução. A mesma lista explica outra dúvida comum, a de aparelhos que não pertencem ao usuário. Nesses casos, a explicação mais frequente é a rede Wi-Fi compartilhada.

Como saber em qual aparelho o Spotify está tocando?

O caminho é o mesmo no celular e no computador, segundo a página de suporte do Spotify:

  1. Abra o Spotify e acesse a tela da música em reprodução;
  2. Toque no ícone Conectar a um dispositivo, o desenho de um alto-falante na frente de uma tela. No celular, ele fica na parte inferior da tela; no app para computador, no canto inferior direito, ao lado do controle de volume;
  3. Confira o aparelho destacado em verde no topo da lista. Ele indica o destino atual do áudio;
  4. Para trocar, selecione o dispositivo desejado, como o próprio celular ou o fone Bluetooth.

Quando o som sai de outro aparelho, o nome dele também aparece em uma barra verde logo abaixo do player, o que permite conferir o destino sem abrir a lista.

Por que o Spotify começa a tocar na caixa errada?

O app não escolhe o aparelho de forma aleatória. Ele mantém a conexão com o último dispositivo usado até que o usuário selecione outro. Quem ouviu música na caixa de som à noite e dá play no celular pela manhã pode ver o áudio sair pela caixa, desde que ela continue ligada e conectada à rede.

O inverso também acontece. Se a reprodução fica pausada por mais de 10 minutos, o suporte do Spotify informa que pode ser preciso reconectar o aparelho externo. Nesse caso, o som volta para o celular até que a caixa seja escolhida de novo na lista.

Aparelhos com nomes iguais, comuns em casas com duas caixas do mesmo modelo, dificultam a escolha. A orientação oficial é conectar um de cada vez. Renomear os dispositivos no app do fabricante evita a confusão nas próximas sessões.

Por que aparecem aparelhos que não são meus no Spotify Connect?

O Spotify Connect lista os dispositivos compatíveis ativos na mesma rede Wi-Fi. Em condomínios com internet coletiva, escritórios, hotéis e repúblicas, caixas de som e TVs de outras pessoas podem surgir na lista. Isso não significa que alguém acessou a conta.

Sinais de uso indevido são outros: faixas desconhecidas no histórico de reprodução e playlists criadas sem autorização. Se o aparelho apenas aparece na lista, sem tocar nada, a explicação mais provável é a rede compartilhada.

Para esconder os dispositivos de terceiros, o app tem a opção Visibilidade do dispositivo local, em Configurações > Apps e dispositivos. Ativada, ela limita a lista aos aparelhos da rede local. Desativada, permite que o app encontre dispositivos em outras redes.

Como remover um aparelho desconhecido da lista

O Spotify oferece quatro caminhos, do mais pontual ao mais amplo:

  • Sair de um aparelho específico: na lista de dispositivos, toque nos três pontos ao lado do nome e escolha "Sair deste dispositivo";
  • Pedir que o dono saia: se outra pessoa deixou a própria conta logada em um aparelho ao qual o usuário não tem acesso, só ela consegue encerrar a sessão;
  • Desvincular apps de terceiros: na página da conta, aberta pelo navegador, a seção de apps conectados permite remover o acesso de serviços como a Amazon Alexa;
  • Sair de todos os dispositivos: também na página da conta, a opção encerra a sessão em todos os aparelhos. O suporte recomenda trocar a senha em seguida, sobretudo depois de usar o Spotify em TVs de hotel ou na casa de amigos.

O que fazer quando a caixa de som não aparece no Spotify Connect?

Na primeira conexão, o celular e a caixa precisam estar no mesmo Wi-Fi. Depois disso, aparelhos em que o usuário fez login com a conta do Spotify podem aparecer mesmo fora da rede. Se o dispositivo continuar sumido, o suporte indica estas verificações:

  • Rede local no iPhone: em Ajustes > Spotify, ative a opção Rede Local para que o app encontre os aparelhos da casa;
  • Reinício: feche o app do Spotify e reinicie a caixa de som e o aparelho em que o app está instalado;
  • Atualização: instale a versão mais recente do Spotify e o software mais novo do dispositivo de destino;
  • Rede Wi-Fi: confirme que todos os aparelhos estão na mesma rede ou reinicie o roteador;
  • Android TV: permita que o Spotify apareça sobre outros apps, em Configurações > Apps > Acesso especial do app > Exibir em outros apps.

No player web, a lista é mais restrita. Ele mostra apenas aparelhos em que o usuário já fez login e dispositivos Google Cast da rede atual, e só no navegador Chrome. Se a caixa não aparece pelo navegador, o app instalado tende a resolver.

Perguntas frequentes

Como saber onde o Spotify está tocando? ＋

Toque no ícone de dispositivos na tela de reprodução. O aparelho em uso aparece destacado em verde no topo da lista.

Um aparelho estranho na lista significa que minha conta foi invadida? ＋

Não por si só. O Spotify Connect mostra dispositivos ativos na mesma rede Wi-Fi, o que inclui aparelhos de vizinhos em redes compartilhadas. Faixas desconhecidas no histórico são um sinal mais concreto de uso indevido.

Preciso estar no mesmo Wi-Fi para usar o Spotify Connect? ＋

Na primeira conexão com a caixa de som, sim. Depois, aparelhos em que a conta foi logada podem aparecer mesmo fora da rede.

Como tirar minha conta do Spotify de uma TV de hotel? ＋

Pela página da conta, no navegador, use a opção de sair de todos os dispositivos e troque a senha em seguida.

Por que o botão de volume do iPhone não controla a caixa de som? ＋

A Apple descontinuou a tecnologia que permitia ao Spotify usar os botões físicos para isso. O volume passa a ser ajustado pelo controle deslizante do app, que aparece ao apertar um botão de volume ou no menu de dispositivos.

Glossário

Spotify Connect

Recurso do Spotify que permite usar um aparelho, como o celular, para controlar a reprodução de música em outro, como uma caixa de som ou uma TV.

Rede local

Rede que conecta os aparelhos de um mesmo ambiente, como uma casa ou um escritório, geralmente pelo mesmo roteador Wi-Fi.

Bluetooth

Tecnologia de conexão sem fio de curto alcance usada para ligar fones, caixas de som e outros acessórios ao celular ou ao computador.

Google Cast

Tecnologia do Google que permite transmitir áudio e vídeo do celular ou do navegador Chrome para TVs, caixas de som e outros aparelhos compatíveis.

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