Spotify toca na caixa errada? Como conferir o aparelho selecionado no Spotify Connect

Quando o Spotify toca na caixa errada, a causa quase sempre está no Spotify Connect, recurso que usa um aparelho para controlar a reprodução em outro.

O app retoma a música no último dispositivo ativo da sessão: se a última faixa saiu pela caixa da sala, o próximo play pode ir para lá, mesmo com o usuário já de fone no ouvido.

O destino do áudio fica indicado no ícone de dispositivos, na tela de reprodução. A mesma lista explica outra dúvida comum, a de aparelhos que não pertencem ao usuário. Nesses casos, a explicação mais frequente é a rede Wi-Fi compartilhada.

Como saber em qual aparelho o Spotify está tocando?

O caminho é o mesmo no celular e no computador, segundo a página de suporte do Spotify:

Abra o Spotify e acesse a tela da música em reprodução; Toque no ícone Conectar a um dispositivo, o desenho de um alto-falante na frente de uma tela. No celular, ele fica na parte inferior da tela; no app para computador, no canto inferior direito, ao lado do controle de volume; Confira o aparelho destacado em verde no topo da lista. Ele indica o destino atual do áudio; Para trocar, selecione o dispositivo desejado, como o próprio celular ou o fone Bluetooth .

Quando o som sai de outro aparelho, o nome dele também aparece em uma barra verde logo abaixo do player, o que permite conferir o destino sem abrir a lista.

Por que o Spotify começa a tocar na caixa errada?

O app não escolhe o aparelho de forma aleatória. Ele mantém a conexão com o último dispositivo usado até que o usuário selecione outro. Quem ouviu música na caixa de som à noite e dá play no celular pela manhã pode ver o áudio sair pela caixa, desde que ela continue ligada e conectada à rede.

O inverso também acontece. Se a reprodução fica pausada por mais de 10 minutos, o suporte do Spotify informa que pode ser preciso reconectar o aparelho externo. Nesse caso, o som volta para o celular até que a caixa seja escolhida de novo na lista.

Aparelhos com nomes iguais, comuns em casas com duas caixas do mesmo modelo, dificultam a escolha. A orientação oficial é conectar um de cada vez. Renomear os dispositivos no app do fabricante evita a confusão nas próximas sessões.

Por que aparecem aparelhos que não são meus no Spotify Connect?

O Spotify Connect lista os dispositivos compatíveis ativos na mesma rede Wi-Fi. Em condomínios com internet coletiva, escritórios, hotéis e repúblicas, caixas de som e TVs de outras pessoas podem surgir na lista. Isso não significa que alguém acessou a conta.

Sinais de uso indevido são outros: faixas desconhecidas no histórico de reprodução e playlists criadas sem autorização. Se o aparelho apenas aparece na lista, sem tocar nada, a explicação mais provável é a rede compartilhada.

Para esconder os dispositivos de terceiros, o app tem a opção Visibilidade do dispositivo local, em Configurações > Apps e dispositivos. Ativada, ela limita a lista aos aparelhos da rede local. Desativada, permite que o app encontre dispositivos em outras redes.

Como remover um aparelho desconhecido da lista

O Spotify oferece quatro caminhos, do mais pontual ao mais amplo:

Sair de um aparelho específico: na lista de dispositivos, toque nos três pontos ao lado do nome e escolha "Sair deste dispositivo";

na lista de dispositivos, toque nos três pontos ao lado do nome e escolha "Sair deste dispositivo"; Pedir que o dono saia: se outra pessoa deixou a própria conta logada em um aparelho ao qual o usuário não tem acesso, só ela consegue encerrar a sessão;

se outra pessoa deixou a própria conta logada em um aparelho ao qual o usuário não tem acesso, só ela consegue encerrar a sessão; Desvincular apps de terceiros: na página da conta, aberta pelo navegador, a seção de apps conectados permite remover o acesso de serviços como a Amazon Alexa;

na página da conta, aberta pelo navegador, a seção de apps conectados permite remover o acesso de serviços como a Amazon Alexa; Sair de todos os dispositivos: também na página da conta, a opção encerra a sessão em todos os aparelhos. O suporte recomenda trocar a senha em seguida, sobretudo depois de usar o Spotify em TVs de hotel ou na casa de amigos.

O que fazer quando a caixa de som não aparece no Spotify Connect?

Na primeira conexão, o celular e a caixa precisam estar no mesmo Wi-Fi. Depois disso, aparelhos em que o usuário fez login com a conta do Spotify podem aparecer mesmo fora da rede. Se o dispositivo continuar sumido, o suporte indica estas verificações:

Rede local no iPhone: em Ajustes > Spotify, ative a opção Rede Local para que o app encontre os aparelhos da casa;

em Ajustes > Spotify, ative a opção Rede Local para que o app encontre os aparelhos da casa; Reinício: feche o app do Spotify e reinicie a caixa de som e o aparelho em que o app está instalado;

feche o app do Spotify e reinicie a caixa de som e o aparelho em que o app está instalado; Atualização: instale a versão mais recente do Spotify e o software mais novo do dispositivo de destino;

instale a versão mais recente do Spotify e o software mais novo do dispositivo de destino; Rede Wi-Fi: confirme que todos os aparelhos estão na mesma rede ou reinicie o roteador;

confirme que todos os aparelhos estão na mesma rede ou reinicie o roteador; Android TV: permita que o Spotify apareça sobre outros apps, em Configurações > Apps > Acesso especial do app > Exibir em outros apps.

No player web, a lista é mais restrita. Ele mostra apenas aparelhos em que o usuário já fez login e dispositivos Google Cast da rede atual, e só no navegador Chrome. Se a caixa não aparece pelo navegador, o app instalado tende a resolver.