COP31: Marcha pelo Clima leva 10 mil às ruas em protesto contra líderes mundiais e inação climática

Antália, Turquia - Uma Estátua da Liberdade de seis metros de altura, com uma tocha que solta fumaça e uma placa com a seguinte mensagem: "Liberdade de poluir". Ao lado dela, uma escultura dourada do presidente americano Donald Trump e representações de ursos polares, símbolos da urgência do aquecimento global.

A manifestação artística chamou a atenção de quem passava pelas ruas do centro de Antália, na Turquia, neste sábado, 14, no fechamento da semana da COP31.

"Quem está poluindo? Quem tem que pagar a conta por isso? E quem decide?", questiona Lasse Galschiot, artista dinamarquês responsável por levar as esculturas à cidade turca, em entrevista à EXAME.

Para ele, a provocação busca mostrar que a crise climática também é uma questão de justiça e responsabilidade dos países mais ricos.

A Marcha pelo Clima levou cerca de 10 mil pessoas às ruas em um protesto que já se tornou tradição no primeiro fim de semana das COPs, dando voz às reivindicações da sociedade civil por mais ambição climática e combate às desigualdades sociais. Na COP30 em Belém, foram entre 20 mil a 30 mil participantes.

A concentração começou no Aydın Kanza Park, de onde os participantes seguiram em direção à Praça da República (Republic Square), no centro da cidade. O percurso de aproximadamente dois quilômetros durou cerca de uma hora e meia e reuniu sindicatos turcos, organizações ambientais internacionais, movimentos sociais e grupos em defesa da Palestina.

A mensagem se repetia entre os milhares de manifestantes que tomaram as ruas de Antalya. Cartazes com críticas a Donald Trump, Elon Musk e Binyamin Netanyahu, o chamavam de "inimigo da América Latina", "inimigo da democracia" e "genocida".

(Photo by Ozan KOSE / AFP) (AFP)

Faixas contra os combustíveis fósseis e desmatamento, bandeiras da Palestina e pedidos por justiça climática deram o tom da marcha, em um momento de impasses nas negociações da COP31 e cobrança por mais ambição.

"Petróleo, carvão e gás = caos climático", dizia um dos cartazes. "Defender a natureza não é crime", afirmava outro carregado por ativistas.

Havia também reivindicações por mais recursos para financiar a adaptação frente ao clima extremo, além de críticas às guerras e à destruição ambiental. Em cartazes azuis, manifestantes pediam "orçamento para o clima, não para o genocídio". Outros exibiam mensagens contra a expansão das plantações de óleo de palma sobre florestas da Indonésia.

Havia também quem se posicionasse "contra a COP31", questionando a eficácia do multilateralismo e o impacto ambiental da própria conferência, que mobiliza milhares de participantes de diferentes países e gera emissões de gases de efeito estufa, especialmente com as viagens aéreas até a Turquia.

Outra faixa trazia a mensagem "Defendemos a vida", em meio às críticas ao ritmo das negociações e à distância entre os compromissos climáticos e sua implementação.

Bonecos gigantes também marcaram presença. Um deles, com o rosto azul e longos braços de tecido, parecia fazer uma alusão à natureza e à preservação dos recursos hídricos. Outro, com feições humanas e tons terrosos, remetia à relação entre as pessoas e o meio ambiente.

As cobranças nas ruas também refletem um dos impasses no fim da primeira semana da conferência em Antália: a divergência entre os países para incluir na decisão política referências a dois mapas do caminho (roadmaps): um para orientar a transição para longe dos combustíveis fósseis e outro para combater o desmatamento.

(Photo by Ozan KOSE / AFP) (AFP)

Marcha pacífica após expectativa de restrições

Sob a expectativa de um esquema de segurança mais rígido em relação à COP30 em Belém, organizadores alertaram que previamente que autoridades turcas poderiam barrar cartazes e materiais considerados inadequados.

Na entrada, advogados também estavam mobilizados para negociar eventuais restrições. No entanto, o protesto transcorreu de forma pacífica, sem grandes intercorrências. Houve revista na entrada, mas os manifestantes conseguiram percorrer o trajeto previsto.

As restrições também foram sentidas pelos artistas dinamarqueses. Lasse Galschiot contou que o grupo enfrentou dificuldades para instalar as esculturas após viajar 3.500 quilômetros até Antalya. As autoridades inicialmente impediram a entrada do trailer e questionaram o uso de um gerador a gasolina, necessário para a instalação. Após as tentativas, os artistas conseguiram montar as obras.

"Ficamos muito aliviados, porque imagine se tivéssemos dirigido quatro dias e não pudéssemos mostrar nossa crítica em lugar nenhum", afirmou Galschiot.

Ele também frisou que a experiência foi mais restritiva do que na COP30, quando o grupo também levou uma escultura de Trump às proximidades da Zona Azul (Blue Zone).

Em Belém, a oficina havia produzido cerca de 6 mil pequenas esculturas do presidente americano. Na Turquia, o número chegou a 10 mil unidades, que são distribuídas para o público.

Segundo Lasse, a intenção é estimular os representantes a se posicionarem de maneira conjunta diante das pressões dos Estados Unidos, segundo maior emissor de carbono do mundo, atrás apenas da China. O governo americano não enviou uma delegação oficial à COP31, embora representantes de estados e cidades americanas participem da conferência.

"Vocês precisam discutir e se unir contra a força de Trump. Não dá para ficar sozinho. Vocês têm que trabalhar juntos", afirma.

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O que está por trás das esculturas contra Trump

As esculturas foram transportadas durante quatro dias pelos artistas dinamarqueses que participam de manifestações em conferências climáticas há mais de duas décadas.

A provocação era uma crítica à responsabilidade das nações desenvolvidas pelo aquecimento global e à resistência de lideranças políticas em adotar medidas para conter as emissões de gases estufa.

Lasse Galschiot desenvolveu o projeto com seu irmão, o escultor Jens Galschiøt, conhecido por obras que abordam direitos humanos, desigualdade e questões ambientais.

A Estátua da Liberdade exibida na manifestação foi criada em 2002, durante o governo de George W. Bush, em um contexto de críticas à postura americana nas negociações climáticas. Mais de duas décadas depois, a obra continua sendo utilizada para questionar o modelo de desenvolvimento dos países ricos.

"Queremos a liberdade de voar, a liberdade de poluir, a liberdade de dirigir nossos carros e fazer de tudo, mas isso prejudica outras pessoas e o planeta", destacou Lasse.

Ao lado da Estátua da Liberdade, a escultura dourada de Trump também despertava a curiosidade. O presidente americano aparecia sentado sobre os ombros de outra figura, enquanto representações de ursos polares completavam a obra.

"Essa é especificamente sobre um líder que é uma péssima influência para o clima e estava ativamente pressionando as nações a votarem contra o clima. Entendemos que isso era um problema tão grande que precisávamos fazer algo", contou.

(Photo by Ozan KOSE / AFP) (AFP)

No entanto, o artista ressalta que a crítica da instalação não se limita ao presidente americano. A Estátua da Liberdade, explica, representa os ideais ocidentais de liberdade e os limites que o consumo de uma parte da população impõe ao restante do planeta.

Para Lasse, a arte é uma forma de levar às ruas discussões que, dentro das conferências, costumam ser dominadas por metas, números e compromissos diplomáticos.

Da defesa das florestas a cobrança de financiamento, passando pelas críticas a líderes mundiais e aos combustíveis fósseis, quem foi às ruas levou para fora das salas de negociação uma pergunta que também está no centro da COP31: quem deve assumir a responsabilidade pelos custos da crise climática?