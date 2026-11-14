Caos aéreo continua nos EUA após pane, com 5 mil voos cancelados neste sábado

Uma falha no sistema de controle de tráfego aéreo dos Estados Unidos provocou o cancelamento de cerca de 17 mil voos entre sexta-feira, 13, e sábado, 14, deixando centenas de milhares de passageiros afetados. O problema ocorreu durante a modernização de equipamentos antigos e levou à suspensão de todas as decolagens no país por quatro horas.

O resultado foi um cenário de caos nos aeroportos americanos, com filas intermináveis nos balcões das companhias aéreas, passageiros improvisando locais para dormir nas salas de embarque e painéis de informação tomados por avisos de cancelamentos.

“A verdade é que isto é um desastre”, afirmou Lisa Beraid, de 48 anos, à AFP, no aeroporto LaGuardia, em Nova York. A passageira relatou estar “esgotada” e “frustrada” após ter seu voo adiado e posteriormente cancelado na sexta-feira.

Ela foi remanejada para outro voo na manhã de sábado, que também acabou cancelado. “Agora, só vamos sair na segunda-feira”, lamentou em entrevista à AFP.

Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), 12 mil voos foram cancelados na sexta-feira. Para sábado, a previsão era de que entre 4 mil e 5 mil dos 41 mil voos programados não decolassem.

No início da tarde, o site de monitoramento FlightAware já contabilizava pelo menos 5 mil cancelamentos para sábado. A expectativa era de que a programação aérea fosse totalmente restabelecida até o fim de domingo, 15.

O que provocou a paralisação dos voos nos EUA?

O secretário de Transportes americano, Sean Duffy, explicou que a interrupção ocorreu durante trabalhos de manutenção destinados a substituir um antigo cabo de cobre por fibra óptica de alta velocidade.

Segundo ele, a intervenção provocou problemas nas comunicações com aeronaves e nos sinais de radar, comprometendo o funcionamento do sistema de controle de tráfego aéreo.

“Seja por um erro do empresário ou por uma peça de equipamento defeituosa (...) isso começou a saturar outros equipamentos de roteamento em nosso sistema de controle de tráfego aéreo”, declarou Duffy.

O chefe da FAA, Bryan Bedford, apresentou “sinceras desculpas ao público viajante americano” durante uma coletiva de imprensa em Washington.

A própria entrevista, na qual representantes do governo defenderam mais investimentos para modernizar a infraestrutura aeronáutica, sofreu atrasos por problemas técnicos de áudio.

A paralisação foi a segunda suspensão nacional de decolagens nos Estados Unidos desde os atentados de 11 de setembro de 2001.

A ordem foi suspensa na sexta-feira, às 20h15, no horário da Costa Leste americana (22h15 em Brasília), depois que os sistemas de controle de tráfego aéreo tiveram seu funcionamento restabelecido.

Passageiros enfrentam atrasos e cancelamentos

Apesar da retomada dos voos, o governo alertou que a normalização das operações levaria mais tempo.

Na manhã de sábado, Duffy afirmou que era seguro viajar de avião, mas reconheceu que os passageiros continuariam enfrentando transtornos.

“Vocês continuarão vendo alguns atrasos e cancelamentos enquanto as companhias aéreas remarcam voos e reposicionam aeronaves e tripulações onde for mais possível”, escreveu o secretário na rede social X.

Tim Johnson, executivo da Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido, também alertou que os efeitos da paralisação poderiam continuar mesmo após a retomada das operações.

No aeroporto LaGuardia, em Nova York, passageiros aguardavam novas informações sobre seus embarques.

“Estamos presos aqui pelas próximas, não sei, 36 horas”, disse Pat Curlett, funcionário da Ford de 62 anos.

Steven Rathe, de 77 anos, que deveria realizar uma viagem com quatro trechos entre Nova York e Albuquerque, também foi surpreendido pelo problema.

“Ninguém espera que todo o sistema de companhias aéreas desmorone”, afirmou. “Temos sorte que não tenha durado mais.”

O episódio ampliou as preocupações sobre o envelhecimento dos sistemas de controle aéreo dos Estados Unidos, responsáveis por administrar um dos espaços aéreos mais movimentados do mundo.

A interrupção também provocou efeitos sobre voos internacionais com destino ao país, ampliando os transtornos para passageiros fora do território americano.

Até o meio-dia de sábado, o presidente Donald Trump não havia se pronunciado publicamente sobre a falha.

Parlamentares americanos, por sua vez, pediram investigações para esclarecer as causas da paralisação e identificar possíveis responsabilidades.