Como os homens impulsionam a medicina estética

Cabelos, corpo, pele e olhos: os homens já são parte da clientela de clínicas por todo o país e sua autoestima tem cuidados que vão muito além da tradicional musculação. “O mercado está aquecido. Segundo a pesquisa de comportamento que conduzimos, 55,3% dos homens buscam tratamentos como parte do cuidado com a sua autoestima e 90,9% veem isso como uma forma de cuidado integrado à saúde, tanto que 70,4% exigem que os resultados sejam naturais e um aprimoramento da própria beleza e idade”, Hugo Marx, Diretor de Marketing da Jeisys Medical Brasil.

Segundo Hugo, esse movimento mostra uma mudança importante de comportamento, na qual os procedimentos estéticos deixaram de ser vistos apenas como uma questão de aparência e passaram a fazer parte de uma visão mais ampla, inclusive de saúde e qualidade de vida.

Para Dr. Rafael Paccanaro, primeiro médico cirurgião plástico especialista em contorno corporal masculino do Brasil, há uma forte ligação com a autoestima e o bem-estar. “Vemos o crescente olhar para o bem-estar que traz os homens a iniciar um cuidado com o próprio corpo. Esses dois pontos agem para que cresça o interesse em cuidados, bem-estar e até mesmo procedimentos e cirurgias plásticas. Hoje o homem vê seu corpo como parte da sua qualidade de vida e saúde e busca conhecer tratamentos e alternativas para lidar com suas inseguranças e fortalecer a autoestima, que passa a ser prioridade”, explica o médico.

Mas, o que os homens estão buscando?

De acordo com Hugo Marx, no mercado de medicina estética, os homens são parte ativa e mostram necessidades muito similares às das mulheres: desejo de melhora da flacidez, melhor contorno facial e manchas. “Mas o que descobrimos com nossa última pesquisa é que, para 34,1% deles, a aparência de cansaço é o que mais incomoda. Isso demonstra o quão íntima está a relação entre os procedimentos e a sensação de autoestima e bem-estar. Esse resultado revela que a relação dos homens com a estética está cada vez mais conectada à forma como eles se percebem e são percebidos no dia a dia. Mais do que buscar mudanças drásticas, muitos procuram transmitir uma imagem compatível com a disposição e energia que sentem internamente”, diz Marx.

Isso também vale para procedimentos mais complexos, como as cirurgias plásticas. Por exemplo, para Dr. André Borba, cirurgião oculoplástico, referência em rejuvenescimento periocular e presidente do congresso da European Society of Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery, conta que hoje a ideia não é transformar o paciente, mas sim fazer com que ele pareça descansado, saudável e bem cuidado.

Esse mesmo conceito também vale para os cabelos, para a Dra. Luciana Passoni, médica referência em ciências capilares e CEO da Passoni Clinic, ressalta que, depois da febre do transplante capilar, hoje os pacientes buscam soluções a longo prazo e com foco na saúde dos fios e do couro cabeludo, por isso os tratamentos em clínica ganham mais força.

As novidades viram desejo

Para Borba, a principal tendência para 2026 é a combinação inteligente de diferentes tratamentos, o que traz destaque para a blefaroplastia regenerativa. Trata-se da associação de técnicas cirúrgicas precisas com recursos como laser de CO₂, microfat, nanofat e tratamentos bioestimuladores, indicados de maneira personalizada.

“Estamos entrando em uma fase em que a cirurgia trata a anatomia, o microfat recupera a estrutura e o volume, o nanofat atua na qualidade dos tecidos e as tecnologias estimulam a renovação e a produção de colágeno. São tratamentos regenerativos que dependem de indicação correta, conhecimento anatômico, técnica adequada e acompanhamento médico, mas, quando bem utilizados, podem contribuir para resultados mais naturais, integrados e duradouros”, diz.

Entre os procedimentos corporais, Paccanaro destaca a cirurgia de contorno corporal masculino, técnica que pode ser aplicada para remodelação do corpo de homens que passaram por grandes processos de emagrecimento e também por quem busca o aprimoramento da anatomia. “É um procedimento que busca resultados naturais e atléticos. Ao planejar o desenho corporal, respeitamos a anatomia de cada um, evitando exageros”, diz o médico.

No consultório, as buscas aparecem em regiões como o abdômen, com o afinamento das laterais e desenho do centro para formar o “six pack”, onde é possível aplicar pequenos enxertos de gordura em cada “gomo” e na lateral do oblíquo externo para valorizar ainda mais os músculos.

“Também ajustamos o peitoral, aspiramos a região central das mamas e esvaziamos a cavidade axilar, para que a borda muscular lateral tenha um “pump” visual. O ideal é fazermos uma harmonia completa do corpo, avaliando o corpo de cada paciente, incluindo braços, costas e até glúteos em alguns casos”, diz Rafael.

Nos cabelos, a Dra. Luciana Passoni destaca as terapias regenerativas, por exemplo, protocolos com os exossomos em conjunto com tecnologias. “Os exossomos atuam na comunicação celular e auxiliam no aumento da densidade dos fios e também em um melhor crescimento. Também costumo indicar o drug delivery, usando laser para abrir canais no couro cabeludo e assim estimular o colágeno, a ancoragem deste colágeno ao redor do folículo e para administrar nesta pele medicações, sempre de forma personalizada e sem dor. O objetivo é cuidar da saúde dos folículos para melhor crescimento, redução da queda e fortalecimento dos fios”, diz Luciana.