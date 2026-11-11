Ozempic: interromper tratamento pode dobrar risco de infarto, AVC ou morte, diz estudo

Ozempic: estudo analisou os efeitos da interrupção de medicamentos análogos de GLP-1 em pessoas com diabetes tipo 2 (Roberto Pfeil/picture alliance/Getty Images)
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Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h48.
Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 11h50.
Interromper o tratamento com medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1, como o Ozempic, foi associado a um risco aproximadamente duas vezes maior de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) ou morte em pessoas com diabetes tipo 2.
A conclusão é de um estudo observacional publicado na revista científica The Lancet Regional Health – Europe que analisou dados de mais de 80 mil pacientes na Itália. Todos haviam iniciado o tratamento e não apresentavam doença cardiovascular estabelecida. A pesquisa comparou pacientes que continuaram utilizando os medicamentos com aqueles que interromperam o uso.
Medicamentos da classe GLP-1 são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e estão associados à redução de eventos cardiovasculares, como infartos e AVCs, e de mortes em determinados pacientes.
A interrupção do tratamento também pode estar relacionada ao reganho de peso e à piora de indicadores de saúde, incluindo glicemia e pressão arterial, alterações associadas ao risco cardiovascular.
No entanto, o novo estudo identificou que as mudanças no peso, nos níveis de açúcar no sangue e na pressão arterial foram semelhantes entre os dois grupos analisados. Isso sugere que esses indicadores, isoladamente, não explicam a diferença de risco encontrada pelos pesquisadores.
Os cientistas utilizaram prontuários médicos eletrônicos de mais de 300 clínicas de diabetes que integram o banco de dados da Associação Italiana de Diabetologistas Clínicos (AMD). Os registros foram coletados entre 2004 e 2024.
A análise incluiu mais de 80 mil pessoas com diabetes tipo 2, sem doença cardiovascular estabelecida, que haviam iniciado o uso de medicamentos da classe GLP-1.
Os pacientes que permaneceram em tratamento foram acompanhados por um período médio de quase três anos. Já aqueles que interromperam a terapia haviam utilizado os medicamentos por pouco mais de um ano, em média, antes da suspensão.
Os pesquisadores compararam a ocorrência de três desfechos: infarto não fatal, AVC não fatal e morte por qualquer causa.
Os resultados mostraram que o risco combinado dos três desfechos foi aproximadamente duas vezes maior entre os pacientes que interromperam o tratamento em comparação com aqueles que continuaram utilizando os medicamentos. A associação foi mais acentuada entre os participantes com obesidade.
Quando os pesquisadores analisaram apenas as mortes, observaram uma diferença ainda maior: a mortalidade foi mais de quatro vezes superior no grupo que interrompeu a terapia. Entretanto, os próprios autores consideram improvável que a suspensão dos medicamentos, isoladamente, explique uma diferença dessa magnitude.
Outro dado destacado no estudo é que cerca de metade dos pacientes interrompe o tratamento durante o primeiro ano. Para os pesquisadores, os resultados sugerem que a continuidade da terapia pode ser importante para manter seus benefícios cardiovasculares ao longo do tempo.
Apesar disso, os resultados não demonstram que abandonar o tratamento provoque diretamente infartos ou AVCs. Os pesquisadores destacam que outros fatores podem explicar parte da diferença observada entre os grupos.
A pesquisa é observacional, o que significa que identifica associações entre acontecimentos, mas não comprova uma relação de causa e efeito.
Além disso, a comparação foi realizada entre pessoas que continuaram o tratamento e aquelas que o interromperam, e não com indivíduos que nunca utilizaram esses medicamentos. Por isso, os resultados não significam que interromper a terapia faça o risco cardiovascular dobrar em relação ao de alguém que nunca iniciou o uso.
Os pesquisadores afirmam que são necessários novos estudos para esclarecer se a interrupção contribui diretamente para o aumento do risco ou se funciona como um indicador de pacientes que já apresentam maior vulnerabilidade cardiovascular.
Os resultados reforçam a importância de avaliar a continuidade do tratamento com acompanhamento médico, considerando as condições clínicas de cada paciente.