Ciência

Ozempic: interromper tratamento pode dobrar risco de infarto, AVC ou morte, diz estudo

Análise de mais de 80 mil pacientes com diabetes tipo 2 comparou quem manteve a terapia com aqueles que interromperam o uso

Ozempic: estudo analisou os efeitos da interrupção de medicamentos análogos de GLP-1 em pessoas com diabetes tipo 2 (Roberto Pfeil/picture alliance/Getty Images)

Ozempic: estudo analisou os efeitos da interrupção de medicamentos análogos de GLP-1 em pessoas com diabetes tipo 2 (Roberto Pfeil/picture alliance/Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 11h48.

Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 11h50.

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Interromper o tratamento com medicamentos da classe dos agonistas do receptor GLP-1, como o Ozempic, foi associado a um risco aproximadamente duas vezes maior de infarto, acidente vascular cerebral (AVC) ou morte em pessoas com diabetes tipo 2.

A conclusão é de um estudo observacional publicado na revista científica The Lancet Regional Health – Europe que analisou dados de mais de 80 mil pacientes na Itália. Todos haviam iniciado o tratamento e não apresentavam doença cardiovascular estabelecida. A pesquisa comparou pacientes que continuaram utilizando os medicamentos com aqueles que interromperam o uso.

O que acontece ao interromper o uso de Ozempic?

Medicamentos da classe GLP-1 são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e estão associados à redução de eventos cardiovasculares, como infartos e AVCs, e de mortes em determinados pacientes.

A interrupção do tratamento também pode estar relacionada ao reganho de peso e à piora de indicadores de saúde, incluindo glicemia e pressão arterial, alterações associadas ao risco cardiovascular.

No entanto, o novo estudo identificou que as mudanças no peso, nos níveis de açúcar no sangue e na pressão arterial foram semelhantes entre os dois grupos analisados. Isso sugere que esses indicadores, isoladamente, não explicam a diferença de risco encontrada pelos pesquisadores.

Estudo analisou mais de 80 mil pacientes na Itália

Os cientistas utilizaram prontuários médicos eletrônicos de mais de 300 clínicas de diabetes que integram o banco de dados da Associação Italiana de Diabetologistas Clínicos (AMD). Os registros foram coletados entre 2004 e 2024.

A análise incluiu mais de 80 mil pessoas com diabetes tipo 2, sem doença cardiovascular estabelecida, que haviam iniciado o uso de medicamentos da classe GLP-1.

Os pacientes que permaneceram em tratamento foram acompanhados por um período médio de quase três anos. Já aqueles que interromperam a terapia haviam utilizado os medicamentos por pouco mais de um ano, em média, antes da suspensão.

Os pesquisadores compararam a ocorrência de três desfechos: infarto não fatal, AVC não fatal e morte por qualquer causa.

Risco de infarto, AVC ou morte foi duas vezes maior

Os resultados mostraram que o risco combinado dos três desfechos foi aproximadamente duas vezes maior entre os pacientes que interromperam o tratamento em comparação com aqueles que continuaram utilizando os medicamentos. A associação foi mais acentuada entre os participantes com obesidade.

Quando os pesquisadores analisaram apenas as mortes, observaram uma diferença ainda maior: a mortalidade foi mais de quatro vezes superior no grupo que interrompeu a terapia. Entretanto, os próprios autores consideram improvável que a suspensão dos medicamentos, isoladamente, explique uma diferença dessa magnitude.

Outro dado destacado no estudo é que cerca de metade dos pacientes interrompe o tratamento durante o primeiro ano. Para os pesquisadores, os resultados sugerem que a continuidade da terapia pode ser importante para manter seus benefícios cardiovasculares ao longo do tempo.

Parar de usar canetas emagrecedoras causa infarto?

Apesar disso, os resultados não demonstram que abandonar o tratamento provoque diretamente infartos ou AVCs. Os pesquisadores destacam que outros fatores podem explicar parte da diferença observada entre os grupos.

A pesquisa é observacional, o que significa que identifica associações entre acontecimentos, mas não comprova uma relação de causa e efeito.

Além disso, a comparação foi realizada entre pessoas que continuaram o tratamento e aquelas que o interromperam, e não com indivíduos que nunca utilizaram esses medicamentos. Por isso, os resultados não significam que interromper a terapia faça o risco cardiovascular dobrar em relação ao de alguém que nunca iniciou o uso.

Os pesquisadores afirmam que são necessários novos estudos para esclarecer se a interrupção contribui diretamente para o aumento do risco ou se funciona como um indicador de pacientes que já apresentam maior vulnerabilidade cardiovascular.

Os resultados reforçam a importância de avaliar a continuidade do tratamento com acompanhamento médico, considerando as condições clínicas de cada paciente.

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